Plucky Squire je relaxační adventura, ve které dvojrozměrný hrdina objevuje trojrozměrný svět

Kromě scének se na prezentaci Devolver Digital ukázalo i několik jejich nadcházejících her a Plucky Squire nás z nich zaujal jednoznačně nejvíc.

Hlavním hrdinou Plucky Squire je Jot, který žije ve své pohádkové knížce. Vše se ale změní po tom, co Humgrump, který v tomhle příběhu hrál záporáka, zjistil, že je předurčen k tomu, aby nakonec prohrál. I tak se tomuto nevyhnutelnému osudu hodlá postavit, a tak Jota vykopne ze stránek knížky do okolního světa. Tím se pro něj vše mění, protože jeho příběhy se odehrávaly v dvojrozměrném prostředí.

V trojrozměrném světě ale nezůstane navždycky. Dostane se i na stánky dalších knih a do obrázků, které jsou na věcech poházených po stole. S využitím těchto schopností musí řešit hádanky a překonávat výzvy. I když je sám rytířem z magického světa, tak ho čekají třeba i boxerské souboje nebo létání s jetpackem. Nikdy nevíte, na co v tomhle pokoji narazíte.

I když je Plucky Squire prvotinou studia All Possible Futures, tak vypadá velmi dobře. Vývojáři mají bohaté zkušenosti ze svých předchozích projektů. Někteří z nich pracovali třeba na Pokémonech nebo Stealth Inc. Rádi se necháme překvapit tím, jak se jim tenhle koncept podaří využít. Dorazit by měl v příštím roce na PC, PS5, Xbox Series S|X a Nintendo Switch.

Zdroj: Steam