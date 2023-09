Po 30 letech končí studio Volition, autoři sérií Descent, Red Fation nebo Saints Row

Americké herní studio Volition oznámilo, že po 30 letech končí. Je jednou z obětí restrukturalizace skupiny Embracer, která po dlouhé sérii velkých nákupů a růstu během covidu tzv. zařadila zpátečku.

Proč si smrtka přišla zrovna pro Volition, nevíme. Pravděpodobně v tom ale hrály roli nepřesvědčivé kritické přijetí i komerční neúspěch posledních her. Studio v roce 2017 vydalo akční adventuru Agents of Mayhem, které se prodalo jen okolo 300 tisíc kopií. Průměrné známky z recenzí činily 68 % (PC), 73 % (Xbox One) a 62 % (PS4). Loni se studio vrátilo s remakem Saints Row, kterého se prodalo asi milion. Průměrné známky byly okolo 60 %.

Volition patří mezi průkopníky 3D her. V roce 1995, tehdy ještě pod názvem Parallax Software, lidem zvedali žaludek s vesmírnou střílečkou Descent, která jako jedna z prvních přinesl volný pohyb ve všech směrech. O šest let později vydala Red Faction s tehdy revolučním rozbijitelným terénem. A za dalších pět let pak s prvním dílem Saints Row firma ukázala, že městská akce není jen GTA.

Studio všechny tyto značky podojilo v několika hrách. Mezi tím ještě vytvořilo spin-off Descentu jménem FreeSpace a fantasy RPG Summoner.