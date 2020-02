Po Activision opouští službu GeForce Now také Bethesda

GeForce Now od Nvidie sice neprožívá tak krušný start jako Google Stadia, ale do vysněného zahájení plnohodnotného provozu má stále daleko. Teď se navíc přidávají potíže s vydavateli, kteří své tituly ze služby stahují. V minulém týdnu se pro tento krok nejdříve rozhodli v Activision a nyní je následuje také Bethesda. Na platformě tak neuvidíme Fallout, Skyrim či Doom. Zůstane prý jediný titul, kterým je Wolfenstein Youngblood. Důvod jeho setrvání ale vydavatel nesdělil.

V případě Activision byla důvodem odchodu vydavatele z platformy práva na hry. Nvidia je totiž měla zařízená pouze na beta verzi, ne na plný provoz, který je zpoplatněný pěti dolary za měsíc. Jedním z problémů je také to, že uživatelé si nemusejí ve službě hry kupovat zvlášť a stačí jim je vlastnit třeba na Steamu. To se společnosti nezamlouvalo a i proto Activision nakonec z GeForce Now mizí. Jestli jsou ale důvody stejné i u Bethesdy se zatím neví. Je to ale poměrně pravděpodobná možnost, protože na podobnou variantu upozorňovala i samotná Nvidia.

"S tím, jak se blížíme ke zpoplatnění služby, někteří vydavatelé z ní možná budou chtít odstranit své tituly. Oni sami se starají o své hry a rozhodují, jestli budete mít možnost jejich hry hrát prostřednictvím GeForce Now," sdělil provozovatel služby.