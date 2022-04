Po fyzické akci se letos ruší i digitální výstava E3. Veškeré úsilí směřuje na rok 2023

To nepotěší.

Letos si budeme muset vystačit s náhodnou sprškou letních informací o nadcházejících herních hitech. Po fyzické akci v Los Angeles totiž ruší organizace ESA také digitální E3 a výstava bude v plné síle probíhat až v roce 2023. Také jsou tedy alespoň plány.

"E3 Digital se letos oficiálně nekoná," píše se ve zprávě. "Budeme směřovat veškerou svou energii a snahu do oživení a inovace digitální E3 výstavy příští léto. Ať už z pódia nebo mobilního telefonu, příští E3 spojí komunitu, média a herní průmysl dosud neviděným způsobem."

Důvodem tentokrát rozhodně nemůže být pandemie koronaviru, která pomalu ustupuje do pozadí. ESA už předtím byla pod velkým tlakem, aby přinesla do E3 čerstvý vítr a mnohé světové korporace v čele se Sony a Microsoftem spíše preferovali vlastní akce. Rok navíc tedy má dát pořadatelům čas vymyslet, jak nalákat hráče zpátky do Los Angeles.