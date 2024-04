Po Hvězdných válkách studio Nightdive oživí PO'ed, obskurní střílečku z devadesátek

V dobách, kdy první Doom byl na vrcholu, vznikala spousta dalších stříleček, které se jím inspirovali. Jistě vám něco říkají jména jako Blood, Hexen nebo Heretic. Co ale PO'ed? Tahle akce původně vyšla v roce 1995. Jedním z důvodů, proč není příliš známá, je, že vyšla pouze na platformu 3DO s tím, že po roce se objevila také na prvním PlayStationu. Nyní se ale dostala do rukou studia Nightdive, díky čemuž se ve vylepšené podobě objeví na PC a všech aktuálních konzolích.

PO'ed dostane podobnou péči, jako tomu bylo u nedávno vydaného remasteru Star Wars: Dark Forces nebo předchozích projektech studia, kam patří Quake II, Rise of the Triad: Ludicrous Edition nebo Turok. O co že tady vlastně jde? Tahle řezba se odehrává na vesmírné lodi zamořené mimozemšťany. Z posádky zbývá už jen kuchař, který ale vedle vařečky neváhá vzít do rukou i ničivé zbraně. Při pohybu v prostorách si pak pomáhá jetpackem.

Sice to není tak velké jméno jako u předchozích remasterů, ale je skvělé, že řada přichází i na zapomenutější kousky. Nightdive Studio ale touží po jiném titulu, který se jim stále ne a ne dostat do rukou. Už dlouhá léta se snaží vrátit do světa střílečky ze série No One Lives Forever, které nejsou momentálně dostupné na žádné digitální distribuci. V tomto případě je to ale velmi komplikované s právy a není jasné, jestli k vylepšeným verzím vůbec dojde. Zatím se tedy budeme muset spokojit s PO'ed.