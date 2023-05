Po průšvihu s Glumem připravuje Daedalic Entertainment další hru ze světa Pána prstenů

Lord of the Rings: Gollum aspiruje na nejhorší hru letošního roku podle hodnocení na Metacritic. Na svědomí ho má německé studio Daedalic Entertainment, které jsme dříve znali jako tvůrce klasickým adventur. Po neúspěchu s Glumem ale ještě nedávají od tohoto fantasy univerza ruce pryč. Prozradil to web Spolkového ministerstva hospodářství a ochrany klimatu, podle kterého studio obdrželo přes 2 miliony eur od německé vlády na vývoj nového projektu.

Novinka momentálně vzniká pod označením It's Magic. Z popisu můžeme vyčíst, že představí příběh, který ještě nebyl odvyprávěný. V průběhu cestování mezi regiony budeme ovlivňovat dění ve světě a měnit jeho osud. It's Magic se zaměřuje na fanoušky příběhovek z žánru akčních adventur. Po tom, co Daedalic provedl Golumovi, v jejich další tvorbu nemáme valnou důvěru. Mnohem lepším krokem by za nás bylo, pokud by se vrátili ke klasickým adventurám či menším projektům, kde se jim dařilo o poznání víc.

Popis zahrnuje ještě jeden důležitý detail. Grant trvá do 8. srpna 2024, takže Daedalic musí svoji další hru vydat do tohoto data. It's Magic tedy bude jednou z pětice her ze světa Pána prstenů, které mají vyjít v průběhu letošního a příštího roku, jak slibovalo vydavatelství Embracer Group.

A few words from the " The Lord of the Rings: Gollum™ " team pic.twitter.com/adPamy5EjO — The Lord of the Rings: Gollum (@GollumGame) May 26, 2023

Studio se už stihlo omluvit za stav Gluma, ale nic to nemění na tom, že je to špatná hra. Zrovna tahle značka by si za nás zasloužila řádnou péči. Jaké další hry budou patřit do zmíněné pětky, si zatím ani netroufáme odhadnout. Je ale jasné, že to nebude nedávno oznámené MMO, jehož vývoj je teprve v začátcích.