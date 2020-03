Po zrušení E3 přemýšlí herní vydavatelé o vlastních online akcích

Včera organizátoři E3 oznámili, že se výstava opravdu oficiálně ruší kvůli obavám o šíření koronaviru. To ovšem znamená problém pro Microsoft a jejich Xbox, protože bylo v plánu oznámit něco velkého. Phil Spencer tak oznámil, že Xbox bude mít svou vlastní online událost. A rozhodně nebude sám.

"E3 pro nás z Xbox týmu byla vždy důležitým momentem," píše Spencer na svém Twitteru. "Vzhledem k aktuální události oslavíme příchod nové generace konzole s naší Xbox komunitou. Podrobnosti se dozvíte v následujících týdnech."

E3 has always been an important moment for Team Xbox. Given this decision, this year we'll celebrate the next generation of gaming with the @Xbox community and all who love to play via an Xbox digital event. Details on timing and more in the coming weeks https://t.co/xckMKBPf9h