Podívejte se do zákulisí psychologického thrilleru Martha is Dead v novém videu

Zákulisní trailer pro nadcházející temný počin Martha is Dead od Wired Productions a LKA je nyní k dispozici ke zhlédnutí. Ve videu má slovo vedoucí projektu Luca Dalco, který mluví o vývoji hry a zkušenostech, jež LKA tým získal z předešlého titulu The Town of Light.

Nový trailer odhaluje více z příběhu psychologického thrilleru Martha is Dead

Martha is Dead je thrillerem z pohledu první osoby zasazeným do roku 1944. Děj se odehrává v Itálii na sklonku druhé světové války, kdy se najde utopené tělo dcery německého vojáka. Odhalení vraždy se chopí její sestra Giulia, zatímco se zároveň vypořádává s traumatem a nevýslovným smutkem.