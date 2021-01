Podívejte se na 14 minut z psychologického hororu The Medium

Polské vývojářské studio Bloober Team vypustilo do světa rozšířený gameplay trailer k chystanému psychologickému hororu, který ukazuje 14 minut ze hry. Hlavní hrdinka Maianne se v ukázce pohybuje na hranici skutečného a spirituálního světa. Jak asi správně tušíte, je v těchto světech ale dost nebezpečí. Specifické pro titul bude očividně i to, že hra vám nabídne pohled do obou světů najednou prostřednictvím split-screenu. Třetina hry by se měla odehrávat v reálném světě, třetina ve spirituálním a třetina v obou zároveň.

Ve videu se dočkáváme také první ukázky setkání s hlavním antagonistou celé hry, který vás v jejím průběhu bude prohánět. Ve spirituálním světě je tento děsivý tvor viditelný, ale také vás snadno najde. V tom reálném naopak vidět není, ale sám musí spoléhat pouze na svůj sluch, takže se mu můžete lépe vyhnout.

The Medium vyjde na Xbox Series X/S a PC 28. ledna.