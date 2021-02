Izometrických rubaček ve stylu Diabla nikdy není dost a Focus Home Interactive pro nás chystá další, tentokrát skrze předběžný přístup. Curse of the Dead Gods má být oldschool rubačka plná fantasy příchutě, brutální akce a hrdinů a vyjít by měla už za pár dnů, 23. února letošního roku na PC, PS4, Xbox One a Nintendo Switch.

Tvůrci za tímto účelem vypustili zbrusu nové záběry ze hry, které vám přiblíží všechny herní mechaniky.