Podívejte se na Half-Life: Alyx v akci díky pohledu do zákulisí vývoje

Half-Life: Alyx patří v příštím roce mezi nejočekávanější VR hry brzké budoucnosti, a to především proto, že Valve umí pracovat s interakcí a fyzikálními vlastnostmi světa jako nikdo jiný. A to je důležitá součást všech VR her.

Kluci z redakce Tested se měli možnost podívat na zoubek hře samotné v kancelářích Valve a díky pohledu do zákulisí se můžete poprvé podívat, jak hra vůbec vypadá v praxi mimo trailer.

Half-Life: Alyx vychází v březnu příštího roku exkluzivně pro PC a brýle virtuální reality.