Podívejte se na hodinové záběry z chystané akce Rainbow Six Parasite

Chystaný akční spinoff série Rainbow Six, Parasite (nebo také Quarantine) se nám zatím moc neukázal a jediné, na co jsme narazili byly občasné úniky. Ty pokračují i nyní, jelikož je na Facebook Gaming k mání rovnou hodinové video se záběry přímo ze hry, které konečně pořádně ukazuje hru v akci a jak by měly fungovat všechny její aspekty.

Krátké záběry z taktické akce Rainbow Six Parasite unikly na internet

Ve videu je k mání tutoriál, který ale stále dává dostatečně dobrou představu o tom, jak se titul bude hrát. Těžko říct, jak dlouho bude video dostupné, takže koukejte dokud to jde.

Video můžete zhlédnout pod tímto odkazem.

Rainbow Six Parasite vyjde ještě v letošním roce pro PC, PS4, PS5, Xbox One a Xbox Series X/S.