Podívejte se na limitovanou edici GeForce RTX 2080 Ti s příchutí Cyberpunku

GPU GeForce RTX 2080 Ti Cyberpunk 2077 Edition vnikla na počest věrných a odhodlaných fanoušků GeForce a Cyberpunk 2077 po celém světě. Právě oni budou mít možnost vyhrát jeden ze 77 kusů určených do soutěže #RTXOn. Vše, co pro to musí udělat, je ukázat dobrou vůli přátelům, které označí a pošlou jim pozitivní zprávu. V normálním prodeji totiž tato limitované edice dostupná nebude.

Celkem bylo v úzké spolupráci s CD Projekt RED vyrobeno méně než 200 kusů této unikátní GPU, která demonstruje společné nadšení pro Cyberpunk 2077. Napjatě očekávaný titul bude letos vydán a představí bohatý svět, který se bude opírat o skvělou vizuální stránku se světelnými efekty vykreslovanými pomocí technologie ray-tracing.

Soutěž #RTXOn poběží do 28. února. Jak se zapojit hráči zjistí z profilů NVIDIA GeForce na Facebooku a Instagramu.

Zdroj: TZ