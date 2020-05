Podívejte se na limitovanou edici konzole PS4 s tématikou Last of Us 2

Sony odhalilo limitovanou edici konzole Playstation 4 Pro s tématikou očekávaného hitu The Last of Us: Part II. Na trh dorazí paralelně se hrou 19. června letošního roku a vy jde vás na necelých 400 euro.

Co v balení dostanete? Samozřejmě konzoli PS4 Pro, ovladač Dualshock 4 a hru samotnou, vše v pěkné stylové tématice titulu. K mání je mimo jiné také exkluzivní licencovaný 2TB disk Seagate a bezdrátová sluchátka Steel Black, vše opět v designu The Last of Us: Part II. Sluchátka vás vyjdou na necelých 100 euro, disk pak 90 euro.