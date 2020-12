Podívejte se na nové video k pokémonímu klonu Temtem

Sbírání potvůrek, které budou bojovat po vašem boku, souboje roztodivných zvířátek a jejich piplání tak, aby byla co nejsilnější. Že to zní povědomě? Asi ano. Pokémon to ale není. Nová hra o sbírání potvůrek se jmenuje Temtem a ukazuje se nám v čerstvém videu, které vysvětluje řadu herních prvků. Hráči na PC ji mohou už nyní hrát. Konzoloví hráči však zatím museli čekat. Early Access pro PS5 bude zahrnovat asi třicet hodin příběhového obsahu a kolem stovky Temtemů. Chybět nebude ani možnost kooperačního hraní a spojení se s PC hráči. Později by se měly přidat ještě další dva ostrovy s 61 Temtemy.

Temtem původně vyšel na PC začátkem roku a už nyní se mu solidně daří. Hra prodala přes půl milionu kopií a kromě PS5 se chystá i na Xbox Series X a S i Nintendo Switch, kam má dorazit v roce 2021. PS5 hráči se early accessu dočkají 8. prosince.