Podívejte se na nové záběry a obrázky z alfa verze Diablo II Resurrected

Než k nám dorazí plnohodnotné pokračování se čtyřkou v názvu, Blizzard pro nás připravuje předělávku kultovního druhého dílu, který přenese starou dobrou hratelnost do moderní doby. Vy se nyní můžete podívat na nové záběry i obrázky z alfa verze hry. Vypadá to skvěle, co říkáte?

Předělávka zahrnuje původní hru a rozšíření Lord of Destruction a čekat bychom měli překopání grafického kabátku včetně dynamického osvětlení, předělaných animací a efektů až na 4K rozlišení a všech 27 minut herních filmečků bylo vylepšeno a přetočeno, záběr po záběru. Omlazení se dočkal i herní soundtrack, nyní s podporou Dolby 7.1 Surround Sound.