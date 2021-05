Podívejte se na nové záběry z Far Cry 6. Známe i datum vydání

Pokud sledujete dění v herním světě pečlivě, tak vám jistě neuniklo, že nové záběry z Far Cry 6 byly k vidění ještě před velkou prezentací. Nyní už nicméně máme vše oficiálně potvrzené a trailery pěkně v plné kvalitě. Na karibský ostrov Yara se pak vydáme 7. října na PC a konzolích současné i starší generace.

Již během původního představení jsme se dozvěděli, že hlavním hrdinou či hrdinkou bude Dani Rojas. Svoji podobu si budete moci také upravit, takže není předem dané, za koho vlastně budete hrát. Nicméně je jasné, co bude představitelovým účelem. Dani se narodil v hlavním městě Yary a už dlouhou dobu se snaží o to z ostrova uniknout. Nakonec ale změní názor, a tak se přidá k revolucionářům, kteří chystají velkou akci proti zdejšímu diktátorovi Antonovi Castillovi, kterému propůjčil tvář herec Giancarlo Esposito.

Nebude to první revoluce, kterou si Yara projde. Před 50 lety tady proběhl krvavý převrat a od té doby je celý ostrov odříznut od zbytku světa. To chtějí revolucionáři změnit. K tomu ale potřebují zdroje, kterých není zrovna mnoho. Technologicky jsou na tom dosti bídně, a tak si budete muset zbraně a vozidla sestavovat ze všeho, co zrovna přijde pod ruku. Stejně jako v předchozím díle ani ve Far Cry 6 na bojišti nebudete sami. Jako parťáka můžete mít psa nebo rovnou krokodýla.

O Far Cry 6 uslyšíme před vydáním ještě několikrát. Určitě o něm padne minimálně pár slov i na chystané prezentaci Ubisoft Forward, která proběhne 12. června.