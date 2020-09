Podívejte se na nový filmeček z vesmírné akce Star Wars: Squadrons

Star Wars: Squadrons jsou již za rohem a EA na ně chtějí náležitě hráče navnadit. Nutno říci, že tentokrát se to daří opravdu na výbornou a akční trailer plný leteckých soubojů, zvratů a efektů je potěchou pro oko každého, kdo má v lásce Star Wars.

V traileru se dostáváme do událostí předcházejících hře a vžijeme se do kůže Imperiálního pilota Varko Greye, který jako poslední zůstává na bojišti a dělá všechno pro to, aby neskončil stejně špatně jako jeho kolegové. Tento krátký filmeček má snad všechno. Bleskovou akci, chytrá řešení situací i skvělou hudbu, která nevynechává ani variaci na Imperial March. Co víc si přát. Snad jen to, aby hra byla stejně povedená jako tato upoutávka.

Star Wars: Squadrons dorazí 2. října na PC, Xbox One a PS4. Příjemnou zprávou k vydání je potom to, že hra se nehonosí AAA cenou a vyjde vás na tisícovku.