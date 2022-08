Podívejte se na první krátkou ukázku ze seriálového The Last of Us od HBO

Jeho první série bychom se měli dočkat začátkem příštího roku.

Do světa seriálů a filmů se postupem času dostává stále více herních značek. Další takovou bude Last of Us. Jeho seriálovou adaptaci chystá HBO a na streamovací službě HBO Max první sérii bude k dispozici někdy začátkem příštího roku. Dříve jsme mohli vidět jen pár fotek z natáčení, ale v novém promo videu, ve kterém jsou představeny nadcházející žhavé novinky mířící na HBO Max, se na závěr objevilo i pár vteřin z příběhu Joela a Ellie.

Last of Us není jedinou značkou Sony, která se chystá na obrazovky televizí či do kin. Letos vyšlo nepříliš podařené Uncharted, už delší dobu víme o přípravě adaptace Ghost of Tsushima a v posledních dnech je rušno i kolem Days Gone. Jen aby to s tím množstvím adaptací Sony nepřehnalo.

