Podívejte se na první obrázky z adventury The Lord of the Rings: Gollum

Gollum je zajímavý adventurní projekt a především jednou z prvních vlaštovek nové generace, která dorazí jak na současnou, tak budoucí generaci konzolí. Studio Daedalic Entertainment se nyní konečně poprvé vytasilo s pořádnou ukázkou přímo ze hry.

K mání jsou screenshoty z next-gen verze hry, které ukazuje řádně temné a depresivní zasazení a prostředí, které bude s tématikou rozdvojené osobnosti skvěle korespondovat.

The Lord of the Rings: Gollum k nám má dorazit někdy v příštím roce pro PC a obě generace konzolí.