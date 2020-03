Podívejte se na úvodní čtvrthodinu z příběhového DLC k Borderlands 3

DLC s kompletním názvem Guns, Love, and Tentacles: The Marriage of Wainwright & Hammerlock, dostalo čerstvé záběry ze hry, kde se můžete podívat na úvodních 12 minut ze hry. Již druhý příběhový dodatek vás zavede na ledovou planetu a z počátku to vypadá na pěkný večer. Ovšem ten nám překazí skupina okultistů, kteří uctívají nějaké děsivé monstrum nazvané "Vault Monster". Potkáme tu staré známé i nové postavy.

Vrátí se mimo jiné postava Vault Huntera Gaige spolu s robotem DeathTrapem. DLC bude venku 26. března.