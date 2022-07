Podívejte se na záběry ze zrušeného Doom 4. „Tohle nebyla verze, kterou fanoušci chtěli,“ říká výkonný producent hry

Spousta projektů je zrušena ještě před tím, než se o nich veřejnost vůbec dozví. Proto jsme rádi za každou ukázku takového projektu. Tentokrát přišla řada na Dooma.

Znovuzrození akce Doom bylo pro id Software velkým úspěchem. Ještě, než jsme se v roce 2016 dočkali jejího návratu, ale předtím bylo ve vývoji několik různých verzí. Ukázku jedné z nich můžete vidět v novém videu YouTube kanálu Noclip, který tvoří dokumenty o hrách.

I když má ukázka necelou minutu, tak se z ní dá leccos vyčíst. Na pohled působí prostředí o něco více realisticky než ve verzi, která nakonec dorazila na pulty obchodů. Samotná hratelnost je pak o poznání pomalejší. Rychlá akce je přitom jedním z prvků, díky kterým si Doom 2016 vysloužil takové úspěchy.

K Doom 4 přihodil pár slov také Marty Stratton, který u projektu působil v roli výkonného producenta. „Prozkoumávali jsme tenhle směr a dostali jsme se do bodu, kdy jsme zpracovávali něco, co pro nás přestávalo být Doomem a nebylo to to, co si fanoušci přáli.“ Dodává také, že Doom 4 postrádal dostatečně osobitý styl a působil jako klon Call of Duty.

Zdroj: Eurogamer.net