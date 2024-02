Podpora Need for Speed Unbound pokračuje druhým rokem. Chystají se doplňky ve stylu Underground

Poslední přírůstek do závodní série Need for Speed nedopadl vůbec špatně. Studio Criterion tuto klasickou arkádu hodlá podporovat i nadále a nyní už máme lepší představu o tom, co můžeme očekávat v rámci obsahu pro druhý rok. Chystá se čtveřice balíků, přičemž zatím víme detaily ohledně prvních tří. Značka Need for Speed letos oslaví 30. výročí a k této příležitosti se podíváme i do oblíbených dílů z minulosti.

První balíček, který by měl vyjít do konce dubna, vzniká ve spolupráci s automobilkou Audi. Další už je ale o poznání zajímavější. Drift & Drag se totiž inspiruje v NFS Underground, což je díl, na který spousta hráčů stále s láskou vzpomíná. Do konce října bychom se pak měli dočkat updatu Cops vs. Racers. Ten se inspiruje dílem Hot Pursuit. Tím původním nebo novějším? To přesně nevíme, ale o honičky s policií by neměla být nouze tak jako tak.

Každá várka nového obsahu bude zahrnovat alespoň jeden dodatečný herní mód společně s dalšími doplňky, jako jsou nová auta, události či výzvy. Zároveň v jejich rámci budou vycházet i opravy chyb a vylepšení, po kterých fanoušci volají už delší dobu, ale tvůrci se k nim ještě neměli možnost dostat. Může to znít jako výmluva vzhledem k tomu, že je studio součástí EA. O Unbound se ale stará pouze malý tým, takže je jasné, že si musí určit priority, co přijde na řadu jako první.

Vedle naplánovaných věcí je cílem týmu během tohoto roku také co nejvíce naslouchat komunitě a případně měnit některé věci na základně zpětné vazby. O Unbound je očividně stále slušný zájem vzhledem k tomu, že se vyplatí pokračovat s podporou. Tímto stylem by se k zatím poslednímu Need for Speed mohlo dostat ještě více fanoušků arkádových závodů. Unbound navíc každou chvíli najdete ve výprodejích, což ho dělá ještě o něco atraktivnější.

Zdroj: EA