Podrobný návod na kultovní Mafii: připravte se na vydání remaku

Již brzy nás poctí přítomností pravděpodobně nejočekávanější herní remake letošního roku, minimálně tedy pro našince. V srpnu totiž vychází Mafia: Definitive Edition, což má být kompletní remake kultovní klasiky, která dodnes drží nezaměnitelné místo v našich herních srdcích. Mafia Trilogy oficiálně: První díl čeká spousta změn, dabing nebude chybět Ačkoliv se dočkáme kompletně přepracovaného grafického kabátku, obohacení příběhu, nových misí a celou řadu inovací hratelnosti, minimálně jádro hry by mělo alespoň podle slibů tvůrců zůstat nezměněné. Máme pro vás tedy kompletní návod a zaručené tipy, jak si ulehčit hraní kultovní Mafie. A je jedno, zda se právě chystáte oprášit původní hru, nebo jen čekáte na novinku. Rady do auta Nezapomeňte, že pod tabulátorem se skrývá mapa celého Lost Heaven.

Krást auta můžete vždy až poté, kdy vás Ralph či Lucas naučí překonat jejich zámek. Když si pak z akce nějaké přivezete, stane se součástí vaší rozlehlé garáže.

Při krádeži musíte dávat pozor, aby vás nikdo neviděl. Proto se při odemykání rozhlížejte na všechny strany a hledejte možné náznaky nebezpečí (policisty či majitele auta).

Pěší policisté se nezobrazují na radaru, takže si na ně dávejte dobrý pozor! Na druhou stranu se jim dá jednoduše zdrhnout a po většinu času nepředstavují pro řidiče větší nebezpečí.

Výjimkou jsou situace, kdy směřujete na místo, kde musíte vystoupit a těsně před zastavením vozu spácháte přestupek. Proto radím, na konci každé jízdy jezděte raději podle pravidel. Předejdete tak zbytečným potížím.

Ono vůbec pokud nikam nespěcháte, je lepší dodržovat předpisy. Hra je sice trochu nudnější a jízda čtyřicítkou přes celé město ubíjející, ale nemáte tolik starostí s "chlupatými".

Jestli vás pomalá jízda nudí, k předejití možného nebezpečí nestačí jen sledovat radar (vlevo nahoře), kde se policisté zobrazují modrým obdélníčkem. Ten má příliš malý rozptyl, takže při vyšších rychlostech uvidíte policejní vůz, až když bude pozdě. Proto kromě radaru sledujete důkladně prostor před sebou a zapamatujte si, jak vypadá policejní vůz a když se podobně vypadající automobil vynoří před vámi, raději přibrzďujte.

Když vás zrovna netíží čas, nebojte se při lehčích přestupcích klidně zastavit a zaplatit příslušnou pokutu.

Jezdit na červenou se sice nemá, ale jestli v okolí není žádný policejní vůz, tak neváhejte a jeďte.

Tlačítko na udržování maximální povolené rychlosti nefunguje okamžitě. Když jedete devadesátkou, musíte nejdříve přibrzdit na 40 a od té chvíle již regulátor nepovolí vyšší rychlost.

V Mafii má troubení celkem užitečnou úlohu. Při honičkách si můžete klaksonem doslova "čistit" cestu. Auta před vámi se totiž budou snažit uhnout z cesty.

Skoro před každou akcí musíte někam zajet, někoho odvézt apod. Dávejte si při těchto úkolech pozor a nebourejte - nárazy berou životy, a tak se může stát, že se místo svěžího mafiána dostaví k úkolu skoro mrzák.

Při honičkách s policií se dá použít jednoduchý trik. Stačí jednoduše zastavit a počkat až vystoupí z vozu ve snaze vás zneškodnit. V tom okamžiku máte dvě možnosti. Drastičtější povahy policisty následně přejedou a zdrhnou, avšak i bez masakru stačí policisty nalákat dál od jejich vozu a pak rychle vystartovat pokud možno na opačnou stranu než je nasměrován policejní vůz. Než policajti nastoupí do auta a rozjedou se, můžete být dávno v prachu.

Když vás hledají policajti, zkuste sehnat jiné auto aniž by vás při této změně policisté viděli. Strážci zákona vás pak budou marně hledat, i když pojedete kousek od nich (nesmíte ale spáchat nový přestupek).

Při útěku také pomohou hromadné dopravní prostředky. V těžkých situacích vám jak nadzemní dráha, tak tramvaje mohou zachránit život.

Tipy pro střelbu Základní pravidlo je jasné - klečet, klečet a klečet. Když na vás někdo střílí a vy stojíte, jste mnohem snadnějším terčem. A přitom stačí jen dřepnout a všechno je jinak.

Krytí je stejně tak důležité. Zpravidla na každém místě, kde se odehrává nějaká přestřelka, se vyskytuje nějaká bedna, zeď či auto, za které se můžete skrčit. Nezapomeňte, že Mafia není Doom. Skryjte se vždy, když potřebujete nabít, vyměnit zbraň, obhlédnout situaci nebo si jen tak oddychnout.

Vzhledem k existenci zásahových zón postav, si dobře vybírejte svůj cíl. Nestřílejte do nohou, do rukou, ale snažte se mířit výš - na hlavu protivníka. Jedna přesná rána mezi oči má větší účinnost než celý zásobník vystřílený kdovíkam.

Když zmáčknete dvakrát šipku do strany, uděláte docela efektní přemet do strany. Sice tento úskok v kombinaci se střelbou vypadá stylově, avšak po celou dobu jsem se nemohl zbavit dojmu, že je ve hře zbytečný. Přemet vás totiž docela rozhodí, takže nemůžete dobře a hlavně pohotově zamířit. Pomalým postupem v podřepu dosáhnete lepších výsledků.

Střelba ze samopalu Thompson je dost náročná. Zbraň hodně ustřeluje nahoru. Když ale budete neustále střílet, po čase můžete hlaveň stlačit dolů a využít její skvělé kadence.

Až na výjimky vám původní zbraně nikdy nevydrží do konce. Proto nezapomeňte každého zabitého prošacovat a sebrat mu jeho zbraň. Pistole sbírejte všechny, do inventáře se vejdou. Těžké zbraně můžete nést pouze dvě (z toho jednu v ruce), takže si dobře promyslete, co budete potřebovat. Extrémní jízda Režim extrémní jízdy nabízí dalších 19 úkolů k plnění. Za každý úspěšně provedený dostanete jedno velice rychlé auto. Potřebné informace vám dá chlápek naproti vašemu domu. Ve městě je 19 stejných postav a každá vám dá jeden úkol. Pokud potřebujete vědět, kde se tito lidé nachází, stavte se k majáku (u jižní cesty k Oak Hill). Nyní se už budeme věnovat samotné hře...

1. Nabídka, která se neodmítá Máte za úkol ujet pronásledovatelům z dohledu. Snažte se nepřátelské auto navést na protijedoucí civilní vůz nebo v lepším případě tramvaj. Až se vám to povede, šlápněte na pedál a ujeďte jim. Vyplatilo se mi také prudce zabrzdit, otočit a rozjet se na druhou stranu. Když už jste v trháku, snažte se spíše o rychlou a přímou jízdu, z nějakého záhadného důvodu schovávání v postranních uličkách nepomáhá (vždy vás najdou). Policisté v této misi nejsou, takže máte o starost míň a můžete ze svého stroje bezstarostně ždímat maximální výkon. Druhá část úkolu - dovést mafiány domů je jednoduchá, podívejte se na mapu (TAB) a v klidu dojeďte na určené místo. Časový limit je více než dostačující. 2. Uprchlík Zde se nedá poradit nic zásadního. Limit na každou jízdu je velký, takže nemusíte nikam spěchat, spíše naopak - zákazníkům rychlá jízda vadí. Jediné na co si musíte dávat pozor je, abyste nepřejeli ani jednoho civilistu (=konec hry)! I policisté vám možná znepříjemní život, pokud nevyužijete služeb omezovače rychlosti. Po přepadení okamžitě začněte utíkat ve směru kompasu (vlevo nahoře). Při běhu se snažte kličkovat, vaši protivníci sice nemají přesnou mušku, ale občas se trefí a úhybné manévry nebezpečí této možnosti minimalizují. Od Salieriho baru vás dělí tři průchody. Všechny jsou označeny zelenou šipkou, a tak je snad ani nemůžete přehlédnout. V prvním není co řešit, až z něj vyběhnete, orientujte se opět podle kompasu a dostanete se k druhému průchodu. Poznáte jej opět podle zelené šipky a faktu, že z něj zrovna vyjíždí auto. V tomto průchodu je situace trochu nepřehledná a lehce se můžete dostat do slepé uličky. Vyběhněte po schodech nalevo a až se dostanete na větší prostranství, dejte se doprava. Hned jak vyběhnete z druhého průchodu, po levé straně zapadněte do poslední postranní uličky. V ní se nemůžete ztratit a na jejím konci už vás dělí jen pár desítek metrů od Salieriho baru. Kompas vás dovede přímo k jeho dveřím. 3. Molotov Party Dojeďte k označenému baru. Ohrazené parkoviště musíte obejít. Dovnitř se dostanete nenápadnou brankou. Teď pozor! Musíte se zbavit hlídače, který stojí u hlavního vchodu (tedy přímo před vámi). Vezměte si baseballku a podržte levé tlačítko a až se naplní ukazatel síly, pustě jej a sledujte, jak se nebohá oběť kácí k zemi. Pro jistotu seberte hlídačovu pistoli, ale pravděpodobně ji nebudete vůbec potřebovat (ale co kdyby…). Nyní obraťte svou pozornost ke třem zaparkovaným vozům. Rychle se do nich pusťte a setřete jim pálkou lak z kapoty. Lepší jsou rychlé a krátké údery bez nápřahu, protože pokud se aut zdržíte dlouho, z baru vyběhnou dosti nabroušení chlapíci. Mlaťte do auta tak dlouho, dokud se neobjeví nápis "Poškození auta je dostatečné". Na zbylá dvě vozítka můžete použít Molotovovy koktejly nebo je také rozbít pálkou. Až budete s prací hotovi, vejděte do malé zavřené kůlny, kde najdete nový vůz - Falconer. Nastupte do něj a vraťte se do Salieriho baru (o Pauliho se nemusíte starat).

4. Běžná rutina Jděte za Samem a Paulim. Dovedou vás na dvůr, do Ralphova království. Skoro v každé misi vám Ralph věnuje nový automobil, který můžete (a nemusíte) využít v další misi. Výběr je jen a jen na vás, vzít si můžete jakékoliv auto na dvorku či schované v garáži. Protentokrát bych doporučoval modrého Falconera, kterého jste ukradli v minulé misi. Než se však vydáte na běžnou rutinu, zajděte za Vincenzem, který vás patřičně vyzbrojí. Najdete ho, když půjdete po schodech na levé straně za dřevěnou ohradou ve směru od Ralpha. Cestování za výpalným není nikterak obtížnou záležitostí, zvláště když na přesun nemáte žádný časový limit. Pořádná akce začíná až na poslední štaci - v motelu za městem. Vytáhněte zbraň a oběhněte motel zezadu. Dávejte pozor na ratlíka pobíhajícím po dvoře a vylezte po stole a bednách až do prvního patra domku. Sejděte na terasu a vejděte jedinými možnými dveřmi dovnitř. Po pravici nyní máte "místo poslední úlevy", kde právě trůní jeden z nepřátel. Překažte mu jeho počínání a přivlastněte si jeho zbraň. V jednom z pokojů naproti dveřím na terasu navíc naleznete samopal Thompson, který se určitě bude hodit. Pravděpodobně za chvíli se začnou po schodech nahoru trousit mafiáni, které přilákala střelba. Zlikvidujte je a vydejte se po schodech dolů. Po levé straně je vchod do baru, kde by měli být asi tři gangsteři. Pozor zejména na chlapa u pultu, který vás bude ohrožovat Thompsonem. Sam se nachází v místnosti, ze které vyběhl vypracovaný chlapík v tílku. Až jej zlikvidujete, běžte pro Sama. Následně budete muset svalnatého gangstera zlikvidovat ještě jednou. Stačí dobře mířená rána do hlavy a je hotovo. Avšak mise tím ještě nekončí. Je potřeba dohnat "parchanta" s vybranými penězi. Rychle vyběhněte z motelu, nastupte do auta a vydejte se na pronásledovací jízdu. Snažte se zloděje objet zprava a zastřelit jej. Pokud se vám to nedaří, stačí když se jej budete držet dostatečně dlouho. Po několika minutách sám zastaví a budete se vás snažit zastřelit. Zabijte ho. 5. Fairplay Ralph vám dá instrukce a v podstatě k nim není co dodat. Jeďte, co nejrychleji na okruh. Se závodním vozem vůbec nebourejte, maximálně přežije jeden, dva škrábance. Jeďte rychle, ale nebojte se před zatáčkami zpomalovat, na rovinkách ztrátu doženete. Všichni vám pořád vyhrožují policisty, ale nikde jsem při průjezdu městem neviděl.

6. Fairplay - závod Dostáváme se k misi, jejíž obtížnost bývá často v diskusních fórech přetřásána. Pro některé nepředstavitelně náročná, pro jiné pohodová projížďka. Ano, mluvím o závodu. Na začátku všeho musíte v pohodovém limitu dojet na okruh. Pak již před vámi stojí 5 kol a 13 nesmiřitelných protivníků. Abych pravdu řekl, moc nevím, jak bych měl poradit těm, kteří ani po padesáté nedokážou GP Lost Heaven vyhrát. Moje vlastní taktika spočívala v raketovém startu. Ze sedmého místa se můžete dostat již v první zatáčce do čela. Stačí se jen vyhnout kolizi dvou protivníků před vámi a v úvodní levotočivé zatáčce šikovně zastavit o do té doby vedoucího závodníka (a v lepším případě ho vystrčit ze silnice:-). Pak je důležité neudělat žádnou chybu. Před prudkými zatáčkami se nestyďte přibrzďovat (kromě poslední klopené - tam to není potřeba) a hlavně dávejte pozor na smyky! Nesnažte se za každou cenu v zatáčkách akcelerovat. Raději nejdříve zatočte a až na konci oblouku na to znovu pořádně šlápněte. Pár vteřinek můžete ušetřit, jestliže projedete šikanu před lesní částí tratě na plný plyn (protivníci na tomto místě přibrzďují). Žduchání je také zajímavou možností, jak se dostat na první místo, ale nezapomínejte, že podobné zákeřnosti může využívat také počítač. Až se vám konečně podaří zvítězit, dostanete úkol stavit se za Lucasem (mechanik, který vám předchozí noci pomáhal "vylepšit" Evropanovo auto). S Lucasem se v průběhu hry setkáte několikrát. Zpravidla to bude formou nepovinných subquestů, kdy můžete Lucasovi a jeho přátelům pomoci a odměnou za to vám bude zajímavý automobil. Tentokrát nemusíte nic dělat, Lucas vás naučí otevírat jedno pěkné vozítko a poradí vám, kde najdete podobný kousek. Zajeďte si pro něj a přivlastněte si ho. 7. Sára + Radši si zvykej Romantické doprovázení domů se podle očekávání změní v záchranu Sáry. Tak nezapomeňte vytáhnout boxerku a naučte násilníky, jak se chovat k dámě. Nejvíc se mi osvědčila strategie pomalého couvání, které jsem využil k pořádnému nápřahu a až se protivník přiblížil, pořádně jsem mu vrazil. Na začátku na vás čekají tři protivníci a až se s nimi vypořádáte, připravte se na další trojici, kterou najdete poblíž ječící Sáry (pozor zejména na toho s baseballovou pálkou). Nakonec běžte za Sárou a doprovoďte ji domů. Útok v čtvrti ovládané mafiány samozřejmě nemohl zůstat bez odezvy, a tak se s Paulim vypravíte vysvětlit hejskům, kdo je tady pánem. Nejdříve zajeďte za informátorem, který vám řekne, kde mají násilníci základnu. Dovnitř se dostanete vyražením plechových dveří. Připravte si pálku a vyrazte na chuligány. Nejlepší je podobně jako v předchozí akci, co nejvíce napřáhnout a praštit, ale mnohdy na nápřah nebude čas, hlavně pokud se budete snažit dostat z obklíčení několika protivníků. Kupodivu stačí k odstranění jednoho grázlíka jediná rána do týla, jenže většinou jsou k vám nepřátelé čelem, a tak je musíte ubít několika údery. Nezapomeňte, že Pauli nesmí zemřít, takže na něj dejte pozor. Po zabití prvního grázla, jděte uličkou, ve které stál, pořád dopředu (přes pár dalších chuligánů) až dojdete k chlápkovi, který vám začne děkovat. U něj vyjděte po schodech, jděte rovně a seskočte dolů na krabice. Připravte si zbraň, bude se střílet. Za rohem se skrývá chlap s pistolí, tak ho odstraňte. Najděte si dobrý úkryt a zlikvidujte dalších pár nepřátel. Teď už se nemůžete ztratit, pokračujte dál úzkou uličkou s několika dalšími protivníky. Následuje filmová scéna a na řadu přichází automobilová honička. Jeďte za posledními dvěma grázly a snažte se jim přiblížit. Nemusíte ani střílet, časem honička stejně skončí.

8. Kněz + Coura Dorazte k hotelu pokud možno v plné síle (tzn. vystříhejte se bouraček). Dneska to nebude žádná sranda. Začneme ředitelem, recepční vám řekne, že sedí v restauraci vlevo od hlavních dveří. Běžte tam, vyberte si vhodné místo v rohu, vytáhněte pistoli a zastřelte ho (když vám uteče, nemusíte restartovat misi, ředitele najdete v jeho kanceláři). Strhne se velká mela, zůstaňte v místnosti a zabijte všechny se zbraní v ruce. Vydejte se zpátky k recepci, běžte za pult do malé místnosti, kde seberte klíč od ředitelovi kanceláře. Kdybyste potřebovali, je tam také lékárnička. Běžte nahoru po schodech a připravte se na další ozbrojený odpor. Ředitelova kancelář je úplně nahoře, ale po cestě se stavte ve druhém patře. V jednom z pokojů se nachází prostitutka, kterou rovněž máte odstranit. U ředitele se nenechte zaskočit jedním členem ochranky, který na vás čeká za dveřmi. Pak jen dojděte ke stolu, položte bombu a zdrhejte. Ocitli jste se na střeše. Na jedné straně se dá po zídkách přejít na schodiště. Po schodech vyběhněte až nahoru a zahněte doprava. Běžte rychle, stíhají vás policisté. Projděte chodbou až nahoru. Po zídkách se dostaňte na protější střechu a vydejte se doprava. Přeskočte na další dům a přesuňte se na druhý okraj. Z dálky na vás střílí policista, tak ho zneškodněte, vraťte se kousek zpět a kolem komínu seskákejte dolů a vydejte se směrem k mrtvému policistovi. Po cestě se střetnete se čtyřmi ozbrojenými policisty. Až je přemůžete, dejte si pozor na další dva, kteří stojí na střeše po levé straně nad vámi. Jděte pořád stejným směrem až dorazíte ke střeše, ze které nejde pokračovat dál. Po jedné straně se nachází dřevěné lešení. Seskočte na něj a hledejte dřevěný žebřík (je o patro výše). Sejděte dolů (po cestě se vám bude určitě hodit lékárnička) a připravte se na masakr v božím svatostánku. Po odhalení ze dveří postřílejte co se dá a zaběhněte za oltář. Až se opět začnete nudit a nebudete vědět, kam střílet, přeběhněte na kazatelnu (či co to je) po pravé straně ve směru od oltáře. Skrčte se a sundejte nejdříve mafiána se samopalem na hlavními dveřmi a pak i zbytek osazenstva kostela. Dovnitř vběhnou ještě tři další hejskové, tak jim ukažte, jak se střílí v Lost Heaven. Konec poznáte podle další dějové animace, do té doby raději neopouštějte svůj úkryt a hledejte další cíle pro své zbraně. Na závěr už stačí jen dojet domů. Vyběhněte před kostel a nasedněte do prázdného auta. Podle mě nejlepší je někam se schovat a přežít tam tu minutku pátrání a po jeho skončení se v pohodě vrátit do baru. K tomu účelu klidně poslouží nábřeží vzdálené pár ulic od kostela. Jen si musíte dávat pozor na pěší policisty.

9. Výlet do přírody Jeďte do skladu v Hobokenu. Tam na vás čeká Pauli a další kus cesty se odbude v animaci. Na farmě přeběhněte až na druhou stranu k zaparkované dodávce. Až zneškodníte dva protivníky u auta, vraťte se k Paulimu. Cesta zpátky ale nebude tak jednoduchá - z chatek a stavení občas vyleze nějaký ten mafiánek se zbraní v ruce, a tak alespoň můžete vyzkoušet přednosti pumpovací brokovnice. S Paulim se musíte vrátit pro Sama, který je v zavřené stodole vlevo od cesty. Tyč k vypáčení dveří najde Pauli v patrovém baráku naproti. Bohužel není tam sama, cestu vám zkříží pár nepřátel, ale s těmi si určitě poradíte. Mimo jiné se ve stejné budově nachází lékárnička. Nyní se vraťte k zamčené stodole. Zabijte pár jejich obyvatel a vylezte po schodech nahoru k Samovi (po cestě je další lékárnička). Pauli půjde pro náklaďák a než se vrátíte, zlikvidujte z okna posádku dvou policejních aut, které zaparkují nedaleko stodoly. Pauli se za chvíli vrátí, seběhněte k němu dolů a pomožte mu zlikvidovat poslední přeživší. Na zpáteční cestě se musíte chopit Thompsonu a zlikvidovat tři auta, jež budou váš náklaďák ohrožovat. Miřte zásadně na řidiče a využívejte kadence samopalu. Nábojů je dostatek. Na závěr akce můžete navštívit Lucase. Když dokážete varovat jeho přítele ve stanoveném limitu, odmění vás Lucas celkem dobrým autem (viz obrázek). I když je časový limit docela jednoduchý, když se vám nebude dařit, jeďte zkratkou. Po cestě z Gullianiho mostu jeďte pořád rovně, i když silnice zatáčí. Dostanete se do postranní uličky a když přežijete pár skokánků a nenarazíte do kůlny po pravé straně, dostanete se do Hobokenu mnohem rychleji než po standardní dopravní komunikaci. Přítel bydlí v jednom domku, zaklepte na jeho dveře a vraťte se k Lucasovi pro odměnu. Autíčko se nachází ve vilové čtvrti, dávejte si pozor, aby zrovna nejeli kolem strážci zákona a ukradněte jej. V novém bouráku jeďte zpět k Salierimu. 10. Omerta Vítejte v polovině hry. Tentokrát musíte navštívit hned dva informátory. Nakonec vás pošlou za dalším, který ovšem nechce spolupracovat, takže mu musíte ručně domluvit. Až z něj místo Frankova vězení vyboucháte, jeďte tam a sledujte auto, které zrovna z rezidence odjíždí až na letiště. Vystřílejte celou letištní halu a nezapomeňte využít služeb lékárničky na stěně. Vyběhněte z haly a vydejte se doprava za Frankem. Lepší je pravděpodobně nejít přímo Hangárem č. 1, ale obejít ho. Jen musíte sestřelit jednoho protivníka z věže vedle hangáru. Doběhněte až ke druhému konci hangáru, odkud by mělo vyjít pár gangsterů. Zneškodněte je a dejte se doleva (ve směru dál od vestibulu). Za několika nízkými budovami by se měl nacházet schoulený Frank a poslední agenti. Zabijte je a promluvte si s Frankem. Jeho rodinu najdete nedaleko v dřevěné budově. Před domkem je několik dalších agentů, tak jim předveďte, jak střílí opravdový mafián. Hned jak vejdete do budovy, zabijte jednoho civilistu, který se snaží zavolat z budky policii (ušetříte si spoustu problémů při návratu domů). Frankova žena a dítě je hned vedle telefonní budky. Běžte zpátky pro Franka a doveďte jej k rodině. Pro lístky se musíte vrátit do haly, leží na pultu. Běžte zpátky k loučící se rodině, vezměte si od Franka klíč a vyrazte do banky. Pokud jste stihli zlikvidovat civilistu volajícího o pomoc, proběhne cesta v pohodě, v opačném případě na vás čekají tři hlídky policistů. Až je odstraníte, jeďte do banky. Auto, které dostanete u Lucase tentokrát opravdu stojí za námahu, tak se u něj určitě stavte. Musíte zmlátit jednoho namyšleného chlapa ve Works Quarter. Se zkušenostmi z mise se Sárou si s ním určitě poradíte a cesta za autem bude volná. U vozu musíte nejdříve zlikvidovat okolo pochodujícího bodyguarda a pak se jen unášet rychlostí vaší nové káry.

11. Návštěva lepší společnosti Stavte se pro zlodějíčka Salvatora, malou brankou vejděte do zahrady a skrčte se. Zapomeňte na pistoli, hlavní vaší zbraní dnes bude baseballka. Do zahrady vejděte brankou přímo před hlavním vchodem vily. Skrčte se a postupujte dopředu, zahněte doprava a pak doleva. Dojděte až k domu a počíhejte si na stráž pochodující před hlavními dveřmi. Ve vhodné chvíli (až bude zády k vám) ji praštěte a zapadněte do domu. Umlčte služebnou a dveřmi naproti vchodu postupujte ke schodům. V prvním patře zabočte doleva a přímo před vámi je pokoj, který hledáte. Nezapomeňte sebrat dokumenty z trezoru a vydejte se zpátky. Tentokrát je lepší jít z pokoje dále rovně a sejít bočním schodištěm. Použijte pravé dveře, zabočte doleva a vyběhněte ven z domu. Zpátky se chovejte podle dané situace. Pokud jste prozrazeni, zdrhejte, jinak se tiše kryjte. Ze zahrady se dostanete stejnou brankou jakou jste vešli. Zavezte Salvatora domů a radujte se z další splněné mise. 12. Skvělý obchod Jedna z těžších misí. Po přepadení se skryjte za auto a snažte se vyřídit co nejvíce nepřátel. Bohužel nejhorší je, že musíte dávat pozor také na Sama a Pauliho, kteří se občas sebevražedně rozběhnou vstříc protivníkům v kamikadze útoku. Jak uvidíte, že se k tomu chystají, musíte bohužel opustit svůj úkryt a jít jim pomoci, protože jinak brzy skončí jejich (a potažmo vaše) mafiánská kariéra. Když se více nepřátel shlukne u jednoho auta, můžete jej dávkou střel vyhodit do vzduchu společně s blízkým okolím. Postupně musíte vyčistit celé nadzemní garáže. Scházejte vždy jen o jedno patro a snažte se být pořád v čele vaší skupinky. Pokud hledáte lékárničku, jedna se nachází v drátěné ohradě v předposledním (druhém odshora) patře. Přízemí je zabarikádované a je lepší obejít zátarasy po postranním schodišti. Až budou všichni mrtví, vraťte se pro dodávku a vydejte se do skladu. Po cestě vás asi budou obtěžovat další Morellovi hoši, snažte se jim ujet, nebo vystupte a postřílejte je. Jestliže jim zdrhnete, připravte se na závěrečný souboj přímo ve skladišti. 13. Dobrou chuť Dovezte Salieriho do restaurace. Po útoku se otočte a jděte k zádním dveřím. Než vyjdete dalšími dveřmi ven, po levé straně můžete využít lékárničku. Venku máte dvě možnosti. Buď se dostanete před hospodu skrz vedlejší dům nebo objedete celý blok. Rozhodujte se rychle, neboť Salieri dlouho sám nevydrží. Nezapomeňte se dobře krýt a zlikvidujte všechny mafiány. Pozor si dávejte zejména na jednoho, který na vás zaútočí z okna v prvním patře vedlejšího domu. Dům bodyguarda najdete poměrně snadno. Vejděte za Salierim, který vás dovede před dveře bytu. Vyrazte je a vyběhněte oknem po schodech dolů. Prozkoumejte celý dvůr a zabijte zrádného strážce (poznáte jej podle slušivého spodního prádla). Mimoto musíte zlikvidovat ještě pár jeho kamarádů, kteří se na vás po jeho smrti vrhnou. 14. Všechno nejlepší Dojeďte k lodi. Dovnitř vás ale jen tak nepustí. Chtělo by to nějaký převlek. V domě kousek od mola jsou otevřené dveře. Běžte do domu, do pravých dveří, po schodech dolů a v šatně se převlékněte do stejnokroje plavčíka, který visí na věšáku. Teď už vám nikdo ve vstupu na loď nebrání. Inkriminovaný záchod je v prvním patře. Poznáte jej podle cedulky "Klíč u plavčíka", což bohužel znamená, že se báječný plán trošku komplikuje. Naštěstí ne nijak moc. Plavčík se pohybuje v přízemí (muž v pruhovaném triku. Klíč vám po přemlouvání (musíte s ním dvakrát mluvit) dá. Běžte na WC a zpod skříňky seberte pistoli. Pak už jen počkejte na pana radního a po animaci, která jeho projevu předchází, se vydejte na příď do nejvyššího patra, kde se mezitím shromáždila spousta lidí. Stoupněte si na kraj davu, vytáhněte zbraň a zabijte ulhaného řečníka. Zdrhejte po schodech postranních schodech dolů, zahněte k restauraci, seběhněte další schody do přízemí. Na pravoboku by už měl stát motorový člun s Paulim. Běžte k němu a nastupte dovnitř (stačí přijít k zábradlí a stisknout akční tlačítko).

15. Bastard se štěstím Zajeďte k restauraci, vystupte a zavolejte z blízké telefonní budky. Po animaci nastupte do auta a snažte se ujet pronásledovatelům. Můžete je navést na protijedoucí auto, tramvaj či vyžďuchnout ze silnice, ale pokud se s nimi nechcete dlouho párat, jednoduše vystupte z vozu a všechny (nebo alespoň řidiče) postřílejte. Po akci se vraťte do baru. Napodruhé to bude ještě jednodušší. Přesuňte se na určené místo, počkejte až se mafián stojící u auta uráčí vejít do domu a instalujte do vozu bombu. Pak se jen vzdalte a sledujte efektní ohňostroj. Třetí pokus vás zavede do Downtownu. Dojeďte tam a až to zase nevyjde, počkejte až Pauli nasedne a zdrhejte. Jako v předchozím případě si to můžete rozdat s mafiány "na férovku". Je to každopádně rychlejší než se s nimi honit po městě. Do čtveřice všeho dobrého se musíte držet auta Sergia Morella. Nesnažte se ho zabít v autě - nepůjde to. Pouze jeďte stále za ním až vás dovede do přístavu. Po animaci se zbavte svých nejbližších "obdivovatelů". Jsou čtyři, nejdříve sundejte toho, který na vás střílí zprava a pak zbytek. Teď se klidně můžete pustit do plenění celého přístavu, ale je to celkem zbytečná námaha. Pokud jste líní a nechce se vám plýtvat střelivem, nastupte do jednoho náklaďáku a vydejte se k vodě a pak podél pobřeží dál od vchodu až k místu, kde je zeď (a vedle jsou dva vagóny - cisterny). Tam si poraďte se dvěmi gangstery s Thompsony, kteří se ukrývají mezi plechovými kontejnery (nejlepší je přejet je) a přivlastněte si jejich zbraně. Samopalem pak sestřelte dva odstřelovače z nejbližších jeřábů. K úplnému štěstí a volné cestě k Morellovi vám chybí jen zlikvidovat jednoho gangstera v okně v pořadí druhé budovy od zídky (nachází se tam také lékárnička). Prozkoumejte koleje a nastavte výhybku u cisterny tak, aby cisterny mohly najet do skladu, před kterým stojí Morellova limuzína. Dojděte k prvnímu vagónu a odstraňte pojistku, která zabraňuje jeho rozjetí (je před předním kolem). Běžte k nabouranému vagónu a po animaci vběhněte do skladu a vyčistěte ho od všech nepřátel (včetně nepříjemného Morella se samopalem - jen si počkejte až bude nabíjet a zastřelte ho). Místa ke krytí je dost, takže se zbytečně nevrhejte do boje, ale raději postupujte pomalu ale jistě. Až ho zabijete, můžete se v malé komůrce vyléčit a vrátit se zpátky (nejlépe opět nějakým autem). Lucas vám dneska nabídne velice rychlý bourák. Musíte sebou ale hodit a dovézt jeho přítele k lékaři. Jeďte opravdu co nejrychleji, i když limit na jízdu tam je více než pohodový. Čím dříve ke zraněnému dorazíte, tím více životů bude mít, což se bude hodit při cestě zpátky. Životy totiž postupně klesají a pokud se hodně zdržíte, chlap vám v autě vykrvácí. Až pro něj pojedete, nespleťte si ho s jeho soupeřem, který leží mrtvý poblíž. Váš zákazník je ten chlápek vedle, ke kterému se sklání jeho přítel. Cestou tam jeďte "vrchem" - tj. mostem spojujícím New Ark s China Townem. Na místě si s nimi promluvte a počkejte až nasednou do auta. Zpátky jeďte opatrně, nárazy můžete zraněného zabít. Autíčko za odměnu je opravdu pěkné, jen si dejte pozor, aby vás neviděl hlídač. Počkejte si až se na pravidelné obchůzce vydá na druhou stranu a nový zázrak ukradněte.

16. Smetánka Vezměte si od Vincenza zbraň, vyberte nějaké rychlé čtyřdveřové auto a vydejte se k divadlu. Jak vidíte, jdete akorát, takže sešlápněte plyn k podlaze a stíhejte Morella. Až se dostanete za město, existují dva různé konce. Buď Morello zajede k letišti anebo pojede rovně a dočkáte se stíhací jízdy na venkově. Na letišti se porouchá motor, takže musíte vyběhnout z auta a jít pěšky. Vykašlete se na gangstery a zaměřte se na právě startující letadlo. Střílejte do jednoho z motorů. Pokud budete úspěšní, přijedou k vám Sam s Paulim a vy budete muset letadlo dorazit z jedoucího auta. Opět střílejte do motorů a pak sledujte, jak se krásně řítí k zemi. Druhá možnost (jízda venkovem) končí jednoduše u mostu. V tom případě se jen držte Morellova auta a těšte se na konec (nesmí vám však moc ujet). Lucas tentokrát potřebuje odvézt auto hledané policii. Vydejte se s ním tedy k majáku a shoďte ho ze skály. Nemá cenu se snažit ukrýt a počkat až pátraní skončí - ono totiž nikdy neskončí. Takže se o nic nestarejte a jeďte co nejrychleji na určené místo. Policisty setřeste podle mé rady uvedené v úvodních tipech. Auto zastavte kousek od útesu (je v podstatě jedno kde) a vražte do něj jiným vozem. Pak se zastavte u Lucase pro odměnu. Původní majitel vozu nebude zrovna dvakrát nadšený, a tak ho zastřelte a odjeďte domů. 17. Volební kampaň Běžte za Vincenzem pro speciální pušku a vydejte se do starého vězení. Přímo se tam nedostanete, musíte jít oklikou. Vedle vězení probíhá zrovna rekonstrukce chodníku a je tam otevřený kanál. Zabijte dělníka u kanálu a vlezte do něj. V podzemí přejděte na druhou stranu a vylezete přímo u budovy vězení. Za plot se nemůžete dostat, budovu obejděte a vejděte do budovy dveřmi. Jděte nahoru po schodech. Ve vyšším patře potkáte pár místních gangsterů, kteří se věznici pravděpodobně přivlastnili. Zabijte je, otevřete mříže a vyjděte na terasu. Opět schody nahoru a pro změnu další várka ozbrojených nepřátel. Běžte dál do dveří vedle rozbořeného schodiště, zezadu na vás vyběhne chlápek s baseballkou, tak pozor. Až ho odstraníte, pokračujte vytyčeným směrem. Pokud máte málo životů, vedle díry ve zdi je lékárnička. Postupujte neustále dál přes pár dalších protivníků až se dostanete k dalšímu schodišti. Vyjděte po něm nahoru, zlikvidujte poslední gangstery a otevřete dveře. Venku vytáhněte speciální odstřelovačku, aktivujte speciální mód, zamiřte na politika a zabijte ho. Zpátky musíte jít po schodech dolů až na dvůr se psy. Postřílejte je a běžte k plechovým dveřím. Ustřelte zámek a vyjděte ven. Na ulici na vás asi zaútočí pár ozbrojených mužů, tak se nenechte zaskočit. Pokud máte chuť, stavte se u Lucase. Tentokrát je na řadě poměrně jednoduchý úkol - zajet pro jednoho známého a dovézt jej zpátky do garáže. Nastavený limit je více než dostačující, takže splnění úkolu bude pro vás určitě hračka. Za odměnu si zajeďte pro auto v Oak Hill. Odežeňte od něj čumily (tzn. promluvte si s nimi) a pak už si nový zázrak odvezte k Salierimu.

18. Jen tak pro radost Po návštěvě u Vincenza a Ralpha vyrazte na smluvené místo. Vystupte, nechte tam Sama a přesuňte se k přístavu. Počkejte si až z něj vyjede nějaký náklaďák, sledujte ho a na místě, kde zrovna nebudou policajti jej předjeďte, vyjděte z vozu a vyhoďte řidiče náklaďáku. Párkrát do něj praštěte až z něj vypadnou doklady. Načež nasedněte do náklaďáku a vydejte se do přístaviště (pokud jste vůz přepadli na cestě z přístavu, musíte z něj navíc vynosit všechny bedny - proto je lepší získat náklaďák až na zpáteční cestě - ušetříte si tím nudné vynášení beden). Po vstupní kontrole jeďte stále rovno, dokud po pravé straně neuvidíte budovu s nápisem "Spediční hala". Nejeďte k ní, ale zaparkujte ke skladu vlevo přímo u jeho vchodu. V něm se nacházejí potřebné bedny. Bohužel je ale hlídá chlápek, který vám navíc přikáže, abyste odnosili jiné bedny do spediční haly. Běžte k nim a předejte tuto práci opodál diskutujícím chlapíkům. Vyčkejte až chlápci vykonají vámi přikázanou práci a počkejte až za vámi přijde hlídač. Až se vrátí na své místo, popovídejte si s ním a až zmizí fofrem naskládejte do náklaďáku zásilku a jeďte co nejrychleji pryč na místo, kde na vás čeká Sam s Paulim. Nesnažte se s pronásledovateli bojovat a radši jeďte za svými dvěma přáteli. S náklaďákem zaparkujte až za roh před limuzínu, kde bude relativně v bezpečí. Vytáhněte svůj kolt a zabijte někoho s pořádnou zbraní. Se zbytkem nepřátel se pak už hravě vypořádáte. Po přestřelce zbývá už jen zajet do tradičního skladiště v Hobokenu. 19. Melouch Zajděte s Paulim nadzemní dráhou k bance. Po cestě si s ním popovídejte. Vystupte až vám řekne a běžte za ním k bance, poví vám svůj plán a pak se rozejdete. Zajeďte za Žlutým Pítem pro zbraně. Vezměte si vše co unesete. Dobře si zapamatujte, jak se k němu dostanete - budete to ještě potřebovat. Potom můžete a nemusíte zajet za Lucasem. Pošle vás doručit balíček jednomu chlápkovi, který na vás čeká pod mostem na Central Island. Až balíček předáte, přiběhnou k vám tři ozbrojení borci - zabijte je. Lucas vám za odměnu řekne, kde najdete skvělý vůz. Musíte ho sledovat z Oakwoodu a až majitel zastaví a vystoupí, ukradněte ho. Pak se stavte za Paulim, zatrubte na něj a vydejte se do banky. Až Pauli oznámí přepadení, zlikvidujte jednoho člena ochranky, který vyběhne ze dveří nalevo od hlavního vchodu a ještě jednoho za přepážkami. Běžte tam a u krčícího se úředníka seberte ze stěny klíče. Vydejte se po schodech nahoru, zlikvidujte další dvě stráže a zabočte doleva k řediteli. Klíče jsou ve skřínce po pravé straně. Teď už jen sejděte dolů (šipky Safe/Depositary Room), otevřete jedny mříže, jděte chodbou dál až narazíte na dva další ozbrojence. Zabijte je, překonejte další mříže a cesta za bohatstvím je volná. Vyběhněte nahoru za Paulim, skočte do auta a zmizte. Snažte se někde ukrýt, dokud neskončí pátrání (třeba ve zkratce od Gulllianiho mostu k Hobokenu - viz. výše) a pak klidně dojeďte podle kompasu na určené místo.