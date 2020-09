Pohádková adventura Kena: Bridge of Spirits se odsouvá na příští rok

Akční adventura Kena: Bridge of Spirits pro PS5 nevyjde dle plánu. Informaci oznámili vývojáři s tím, že vydání hry se přesouvá na jaro příštího roku. Stejně jako u většiny podobných oznámení, i zde má dle vývojářů svůj podíl na pomalejším tempu vývoje situace kolem koronaviru.

"Tento rok přinesl mnoho výzev a náš přechod na práci z domu zapříčinil, že se vývoj pohyboval pomaleji, než jsme očekávali. Z toho důvodu jsme museli udělat nelehké rozhodnutí a přesunout vydání Kena: Bridge of Spirits na první kvartál roku 2021. Nebylo to snadné rozhodnutí, ale cítíme, že je to to nejlepší pro hru a spokojenost týmu. Tento čas využijeme k tomu, abychom hru dopilovali tak, jak si zaslouží a nabídli hráčům zážitek, který naplní jejich očekávání a naše vize," vysvětluje studio Ember Lab.

Kena: Bridge of Spirits je akční příběhová hra, která hratelnost prokládá zkoumáním okolního světa či puzzly a měla původně vyjít v období kolem svátků. Byla by tedy jedním z prvních titulů na nové generaci PlayStationu. Kromě PS5 však vyjde i na PS4 a Epic Games Store.