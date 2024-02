Pokémon Legends se vrátí příští rok s pokračováním. Na mobily letos vyjde zjednodušená verze TCG

Dnes slavíme den pokémonů. Právě 27. února v Japonsku vyšly první verze Red a Green. Ani tentokrát nás neminula prezentace Pokémon Presents, ve které každoročně přicházejí oznámení novinek. Nedá se ale říct nic jiného, než že tentokrát to bylo opravdu chudé. Sice chválíme, že do již existujících her jako Pokémon GO nebo Pokémon Unite bude dále proudit obsah, ale ty věští novinky jsou jen dvě. Tak se na ně pojďme podívat.

Začneme překvapením na závěr. Vrátí se série Pokémon Legends, které se v roce 2022 zadařilo s dílem Arceus. V příštím roce se máme těšit na Pokémon Legends Z-A. Název je to zvláštní, ale můžeme si být jisti, že je zároveň odkazem na díly šesté generace Pokémon X & Y. Vracíme se do Lumiose City v regionu Kalos. V kombinaci s vylepšenou hratelností z Legends by mohlo po dlouhé době jít o pokémony, na které se fanoušci budou netrpělivě těšit. Scarlet & Violet se to příliš nepovedlo, a tak tohle bude minimálně příjemné osvěžení.

Zatím ale těžko soudit, co ze Z-A vypadne. Game Freak totiž svoji novinku představil pouze CGI trailerem bez jediného náznaku toho, jak by měla hra vypadat. Grafika a technický stav je největším kamenem úrazu novodobých pokémonů a opravdu doufám, že si to vývojáři uvědomují a konečně s tím začnou něco dělat.

Druhá větší novinka se podívá na mobily. Pokémon TCG Pocket vám dá možnost jednoduše sbírat digitální kartičky. Každý den si zdarma budeme moci otevřít dva balíčky, měnit karty s ostatními či si dát rychlý zápas podle zjednodušených pravidel známé karetní variace pokémonů. Zatím není jasné, jestli si do hry budete moci nahrát vlastní fyzické karty či jestli půjde další balíčky nakupovat za mikrotransakce. Řekl bych, že druhá záležitost je docela jasná. TCG Pocket z něčeho bude muset žít a tato možnost se vyloženě nabízí.

Vedle toho, že si budete rozšiřovat sbírku dalšími kartami, se vám do rukou dostanou také speciální karty. Skrz ně budete moci prozkoumat detailní pozadí jejich obrázku až za hranice toho, co běžně vidíte na fyzických kartách. Jako oddechová záležitost by si TCG Pocket fanoušky určitě najít mohlo. Její vydání očekávejte ještě v letošním roce.