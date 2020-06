Pokémon Presents: nový Snap, puzzle Café Mix a appka pro čištění zubů

Dnes mimo jiné proběhla i malá pokémoní prezentace, kde se Cunekazu Išihara zase jednou podělil o novinky spojené s touto značkou. Nejdříve přišlo na řadu pár maličkostí. První z nich je Pokémon Smile - aplikace, která má pro děti udělat čištění zubů zábavnější. Využívá rozšířenou realitu podobně jako Pokémon Go. Pokud si budete zuby čistit správně, můžete získávat nové pokémony. Smile je už nyní dostupný pro Android a iOS.

Pokemon Café Mix pak také míří na mobily, ale zahrát si ho budete moci i na konzoli Nintendo Switch. V této hříčce se stanete majiteli kavárny, kam chodí pokémoni. Jejich objednávky budete plnit skrz různé hádanky. Café Mix by měl vyjít zanedlouho. Přesné datum ale zatím nevíme.

Tím hlavním oznámením dnešní prezentace ale byl New Pokémon Snap. Původně tento titul, ve kterém pokémony fotíte v jejich přirozeném prostředí, vyšel na Nintendo 64 před více než dvaceti lety a nyní se chystá v moderní verzi. Bližších informací se dle slov CEO Pokémon Company máme dočkat brzy.

Jako poslední přišlo připomenutí toho, že letošní Pokémon Go Fest bude dostupný pro hráče z celého světa, takže nemusíte nikam cestovat. Ohledně Pokémon Sword & Shield to byla připomínka dnešního vydání prvního DLC Isle of Armor.

Na úplný závěr ale Cunekazu Išihara poznamenal, že má ještě jeden titul, o který by se chtěl s fanoušky podělit. Na jeho odhalení si ale budeme muset počkat do další pokémoní prezentace, která se koná 24. června.