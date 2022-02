Pokémon Scarlet & Violet vyjde letos. Nová generace staví na Legends: Arceus

Během včerejšího Pokémon Day bylo docela nečekaně představeno pokračování hlavní série Pokémon. Ve Scarlet & Violet se seznámíme s devátou generací těchto roztomilých potvůrek a po Legends: Arceus, které nás vzaly do minulosti, se opět podíváme do moderní doby. Do hraní bychom se měli pustit ještě letos. Přesné datum vydáním zatím oznámeno nebylo.

S jistotou můžeme říct, že Scarlet & Violet staví na základech představených v Legends: Arceus. Opět nás tak čeká otevřenější svět a doufáme, že stejně zpracované bude i samotné chytání pokémonů. Na druhou stranu je ale třeba říct, že z prvních záběrů jsou na Scarlet & Violet vidět stejné neduhy jako v Legends: Arceus. Na pohled to zkrátka není žádná sláva. Vzhledem k tomu, jak rychle po vydání Arceus bylo pokračování představeno, pochybujeme o tom, že Game Freak zvládne zapracovat všechnu zpětnou vazbu od hráčů.

Zatím nevíme, jak se bude jmenovat nový region. Fanoušci se ale shodují na tom, že je inspirovaný architekturou Španělska. To platí i o jménech nových pokémonů. S trailerem byla představena trojice starterů - Sprigatito, Fuecoco a Quaxly. Nováčci nevypadají vůbec špatně a jsme zvědaví, co nám ukáže zbytek generace.