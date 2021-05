Pokémoni oslavili 25. výročí společně s Katy Perry a novou skladbou

Pokémoni slaví 25. výročí a oslavy pokračují. Dalším malým dárkem fanouškům je hudební video ve spolupráci se zpěvačkou Katy Perry, která pro značku nazpívala singl Electric.

To ale není vše. Na cestě je také oficiální album Pokémon 25: The Album, kde kromě této skladby najdete i celou řadu dalších, včetně songů od J Balvina či coveru I Only Wanna Be With You od zpěváka Post Malone.

Kromě alba je nyní k dispozici i celá řada merchu na oficiálních stránkách. Pokud tedy prahnete po tématickém tričku nebo mikině, stačí zaskočit skrze odkaz.