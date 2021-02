Pokémoni slaví 25. výročí: 8 generací napříč historií handheldů Nintenda

O dekádu a týden později po startu Linkových dobrodružství se ve studiu Game Freak zrodila další značka, která ke konzolím Nintenda neodmyslitelně patří. Obzvlášť pokud je řeč o jejich kapesních zařízeních. V začátcích to ale s Game Freakem bylo trochu jinak.

Ještě před tím, než se Game Freak začal věnovat tvorbě her, tak to byl “fanzine” tedy fanouškovský magazín, ve kterém jeho redaktoři radili hráčům, jak dosáhnout nejvyššího skóre nebo odhalovali nejrůznější easter eggy. U jeho zrodu stál Satoši Tadžiri, který je dnes považován za otce Pokémonů a není se čemu divit. Celá myšlenka přeci jen pochází z jeho hlavy. Postupně tým bobtnal a mimo jiné se do něj zařadil také Ken Sugimori, který kreslil ilustrace a také stojí za podobami prvních 151 pokémonů.



Novinky ohledně pokémonů v dnešní době představuje Cunekazu Išihara, který je členem Game Freaku od jeho počátků

V roce 1989 Tadžiri a Sugimori usoudili, že by dokázali vytvořit lepší hry než ty, které v té době vycházeli. Z fanzinu se tak Game Freak přetransformoval na herní studio. Nedlouho potom přišli s prvním výtvorem jménem Quinty, o jehož vydání se postaralo Namco. Tady je ale řeč o pokémonech, takže se posuneme o pár let kupředu.

Legend of Zelda slaví 35. výročí: jak si v průběhu let vedl další velký hit?

Ještě dlouhou dobu před tím, než vůbec pokémoni spatřili světlo světa, byl Tadžiri rozhodnut, že vyjdou na kapesní Game Boy. Zaujalo ho hlavně to, že mezi sebou mohli jednotlivé konzole komunikovat a navzájem si měnit informace. To skombinoval se svojí vášní z dětství, což bylo sbírání brouků. Chtěl docílit toho, aby hráči zažili ten stejný pocit nejen v rámci toho, aby si pokémony chytali, ale také aby si je mezi sebou mohli měnit. Název Pokémon pak vznikl velmi jednoduše. Zkrátka se jen skombinovala slova Pocket a Monsters.



Původní verze Red & Greed vyšly pouze v Japonsku

Hlavní hry v sérii Pokémon vždy vycházejí ve dvojicích. Ani v jedné z verzí nikdy nejsou dostupní všichni pokémoni, což hráče nutí k tomu, aby opravdu svoje potvůrky měnili s ostatními. První z nich ale nebyla dvojice Red & Blue, jak si spousta lidí myslí. V roce 1996 totiž vyšly exkluzivně pro Japonsko verze Red & Green. Až o dva roky později se pokémoni dostali do zbytku světa skrz vylepšené Red & Blue. Dodatečně pak vyšla ještě verze Yellow, ve které hlavního představitele doprovázel elektrický Pikachu. Tak vznikla první generace pokémonů, která je pro spoustu fanoušků dodnes tou nejoblíbenější.

Vládci handheldů

Od té doby nechyběly pokémoni na žádné generaci handheldů od Nintenda. S novými verzemi Game Boye do pokémonu přibyly barvy a soupiska příšerek se pěkně rozšiřovala. S aktuální osmou generací celkový počet druhů dosáhl čísla 898, pokud tedy nepočítáme varianty z regionů Alola a Galar, což jsou pokémoni ze starších generací s lehce upraveným vzhledem.



První generace stále zůstává pro spoustu fanoušků tou nejoblíbenější

Z pokémonů se postupem času stala značka, kvůli které si lidé Game Boy pořizovali, protože zkrátka na žádném jiném zařízení si je zahrát nemohli. Na pohled sice pokémoni vypadají jako záležitost pro ději, ale za sbíráním těchto potvůrek se skrývá propracované RPG, které pro hráče může představovat výzvu. Pro většinu hráčů ale bylo stejně hlavním cílem zkompletovat celý pokédex, tedy pochytat všechny druhy pokémonů.

Super Mario Bros. slaví 35 let: Projděte si historii slavného herního instalatéra

Už jsme zmínili, že Pokémoni vždy vycházeli ve dvou různých verzích. Nějaký čas po jejich vydání ale Game Freak vydával ještě dodatečnou verzi, která do stávající generace přidávala různá vylepšení a několikrát i zcela nové pokémony. Například u druhé generace to byl díl Crystal a třetí generaci Ruby & Sapphire dva roky po jejím uvedení doplnil Emerald. V té době mimo vylepšené verze začaly vznikat i remaky předchozích generací. Na Game Boy Advence se tak dostaly Fire Red & Leaf Green, což je první generace obohacená o všechna vylepšení, se kterými přišly Ruby & Sapphire.



U prvních čtyř generací platilo, že po pár letech vyšla ještě jedna vylepšená verze

Vydávání vylepšených verzí ale platilo pouze u prvních čtyř generací. Díly Black & White, které vyšly roku 2010 na Nintendo DS, už nedostaly vylepšenou verzi, ale regulérní pokračování Black 2 & White 2. Šestá generace X & Y se pak musela úplně obejít bez jakýchkoliv dodatků. Zato následující titul Sun & Moon se dočkal vylepšených Ultra verzí. Moc úspěchu ale Nintendu nepřinesly, protože vylepšení už nebyla tak výrazná.

Velký zlom pro sérii Pokémon tak přišel až před dvěma lety. Vůbec poprvé se totiž stalo, že titul z hlavní série nevychází čistě na kapesní konzole. Jak jistě dobře víte, Sword & Shield je k dispozici pouze na Nintendu Switch. Tato konzole sice definice handheldu splňuje, ale díky jeho unikátním vlastnostem ho lze považovat i za domácí konzoli. S tím samozřejmě přišla hromada očekávání od fanoušků. Game Freak měl najednou k dispozici mnohem větší výkon, než s jakým pracoval na klasických kapesních konzolích.

Pokud se ale podíváte na hodnocení Sword & Shield, tak poznáte, že se očekávání naplnit nepodařilo. I když se v Game Freaku snažili vylepšovat, co se dalo, tak i z této generace sálá dojem, že patří na méně výkonné zařízení. Do příště tedy mají ještě hodně co vylepšovat. Když vidíme, co je schopný Switch rozchodit v jiných hrách, tak stále mají pokémoni opravdu velký potenciál.

Na Switchi mnohem více zabodovaly Let’s Go, Pikachu! & Let’s Go, Eevee!. V těchto dílech se Game Freak opět vrátil k první generaci a mechaniky hry zkombinoval s Pokémon GO, o kterém ještě bude řeč. Oproti starším dílům sice nejsou vůbec náročné, ale mají své osobité kouzlo, kterým se dokázaly odlišit od ostatních a oproti předchozím dílům pro 3DS tady je navíc vidět výrazný posun v kvalitě grafiky.

Chyťte je všechny!

V našich končinách se pokémoni na přelomu tisíciletí stali mezi mládeží populární hlavně díky animovanému seriálu. Ash spolu s Pikachuem v hlavní roli diváka provázeli skrz stadiony trenérů a představovali svět pokémonů zase trochu jinou cestou, než jak tomu bylo ve hrách. Seriály každopádně nejsou jediným médiem, do kterého se pokémoni dostali.

Nejen v začátcích, ale i v současnosti jsou Pokémoni populární jakožto karetní sběratelská hra. Nové sety vycházejí docela často a mezi sběrateli kartiček se jedná o velmi žhavé zboží. To platí obzvlášť pro starší kousky z původní edice. Pokud byste náhodou doma objevili Charizarda z originálního setu v dobrém stavu, tak může mít hodnotu i několika tisíc dolarů.



Oficiální manga v češtině začala vycházet teprve loni

Loni u nás také zabodovala oficiální manga od nakladatelství Crew, která doposud nikdy v češtině nevyšla. Už si můžete pořídit trojici knížek. Tímto příběhem vás ale nebude provázet Ash ze seriálu. Hlavním hrdinou je totiž Red, jehož hlavním cílem na rozdíl od Ashe není stát se nejlepším trenérem, ale věnuje se kompletování pokédexu. Tento příběh a postavy vychází z dvojice her Red & Blue. Narazíte v něm ale i na postavy, které se v průběhu let objevily i ve výše zmíněném seriálu.

Mobilní šílenství

Obrovskou vlnu popularity pokémoni zažili v roce 2016, kdy studio Niantic přišlo na Andoid a iOS s Pokémon GO, které využívá rozšířené reality a spojuje chytání pokémonů s činnostmi v reálném světě. Tato mánie na několik měsíců zasáhla všechny části světa a není se ani čemu divit. Nejen že pokémony většina lidí znala už z minulosti, ale pokud nepočítáme pár menších pokusů jako je například Ingress přímo od Nianticu, tak tady nic podobného do té doby nebylo. Mimo jiné se Pokémon GO zasloužilo o velký růst IRL streamování na platformě Twitch.tv.

Po roce to vypadalo, že už má Pokémon GO doby své největší slávy za sebou, ale dařilo se mu skvěle i nadále. Přibývaly nejen nové funkce, ale hlavně nové generace pokémonů, které lákaly k návratu do hry i hráče, kteří už mají pokédex kompletní.

S pandemií covidu-19 ale pro Pokémon GO přišla velká rána. Venkovní pohyb je zásadní součástí většiny mechanik lovu pokémonů. Niantic ale velmi rychle zareagoval a přidal do hry nové způsoby, jak lidem dovolit hrát i z pohodlí domova. To očividně opět nalákalo hromady lidí, protože loňský rok byl pro Pokémon GO z hlediska zisků tím nejlepším, co kdy zažilo.

Pokémon Unite je MOBA pro Switch a mobily. Pracuje na ní studio Tencentu

I když hlavní série pokémonů byla vždy věrná handheldům Nintenda, tak se pokémoni za těch 25 let objevili i na řadě dalších platforem. Jednou z takových prvních odboček bylo Pokémon Stadium na Nintendo 64, které vyšlo v roce 1999. Tady to bylo celé hlavně o soubojích mezi pokémony. O akčnější bojovku se pak NIntendo pokusilo teprve docela nedávno. V roce 2016 vyšel Pokkén Tournament pro WiiU, jehož vylepšená verze se o rok později dostala i na Switch. Jak už název napovídá, tak se jedná o pokémoní verzi známého Tekkenu.

Ani na handheldech ale nechyběly některé spin-offy. Například odbočka Mystery Dungeon má hned několik dílů. V tomto RPG nenajdete žádné trenéry a ovládáte přímo pokémony, kteří se vydávají do rozmanitých dungeonů. Poslední přírůstek k těmto spin-offům pochází z minulého roku, kdy vyšla předělávka úplně prvního dílu pro Nintendo Switch jménem Pokémon Mystery Dungeon: Rescue Team DX.

Kromě spousty dalších spin-offů patří mezi ty nejpopulárnější Pokémon Snap, který stejně jako Stadium vyšel na Nintendo 64. Pointa této hry spočívá ve focení pokémonů v jejich přirozeném prostředí. Čím lepší fotka, tím více bodů za ni dostanete. Na nový díl Snapu museli jeho fanoušci čekat dlouhých 22 let. Tedy vlastně ještě čekají. New Pokémon Snap vychází 30. dubna.

To ovšem není jediné, co se do budoucna chystá. Kromě toho je ve vývoji také mobilní MOBA záležitost Pokémon Unite a v Game Freaku už vznikají další novinky, o kterých byla řeč na včerejší krátké prezentaci Pokémon Presents.

Co nás čeká?

Jak už je u Nintenda zvykem, na nově oznámené tituly nebudeme muset čekat tak dlouho, jako to občas bývá u konkurence. První na řadu přišly očekávané remaky dílů čtvrté generace Diamond & Pearl. Opět se tedy budeme moci podívat do regionu Sinnoh, který projde značnou grafickou změnou. Vydání bychom se každopádně měli dočkat ještě letos.

I když se ale jedná o remake, tak na pohled nevypadá nijak zázračně. Sice je pěkné, že se tvůrci snaží zachovat dojem původních verzí, ale takhle jsme si remake starší generace rozhodně nepředstavovali. Až si sami Brilliant Diamond & Shining Pearl zahrajeme, tak to možná bude lepší, ale zatím nás s tímhle projektem Nintendo neoslnilo.

To už se ale nedá říct o dalším představeném projektu - Pokémon Legends: Arceus. Tohle je za nás ten správný směr, kterým by se Pokémoni měli na Switchi vydat. Je až s podivem, že doposud nevzniklo RPG s otevřeným světem. V Legends: Arceus se podíváme opět do výše zmíněného regionu Sinnoh, ale v trochu jiném časovém období. Jeho taje ještě nejsou prozkoumány, a tak se budeme vydávat do divočiny, kde pokémoni žijí přirozeným životem.

Z prvních ukázek hratelnosti to vypadá, že lov bude o něco akčnější, než jsme z předchozích dílů zvyklí. Nicméně ale stále budou jeho součástí tahové souboje. Tím hlavním bude dát dohromady první pokédex tohoto regionu. Na pozadí se ale jako obvykle odehraje příběh, ve kterém tentokrát hlavní roli sehraje pokémon Arceus. Znalci série jistě dobře ví, že si s ním není radno zahrávat. Je totiž považovaný za boha, který Sinnoh stvořil.

Změny a novinky hratelnosti nás opravdu navnadily, ale doufáme, že do vydání se Game Freaku podaří dotáhnout to dál s grafikou a technickým zpracováním obecně. Na některých záběrech je vidět, že se obraz docela trhá a vyhlazování hran objektů by si také zasloužilo nějakou péči. Mají na to ještě dostatek času, takže neztrácíme naděje. Pokémon Legends Arceus vyjde na Switch začátkem příštího roku.