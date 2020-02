Pokochejte se včeličkami v novém traileru ke hře Hive Time

Pamatujete si ještě na hříčku SimAnt? Jak již název napovídá, bylo možné si vyzkoušet, jaké to je být malý mraveneček. Chudinka musí čelit nástrahám jako jsou pavouci, nebo také lidské nohy, které vám šlápnou přímo do vašeho mraveniště. Šlo o to, aby královna celého mraveniště nepřišla o život, což jste jí jako mravenec musel zajistit. Byla to velmi stará hra. Ovšem, zpět k našemu tématu.

Na začátku roku nám vyšla nenápadná hra Hive Time, ve které ovládáte celé město včel. Popis ostatně mluví za vše: "Osvěžující téma, které vám umožní dostat se pryč od lidí a jejich neustálých problémů. Ne, že by to včely měly snadnější, samozřejmě. Zatímco vaši pracovníci hledají potravu, musíte se rozhodnout, které místnosti postavit, ve kterých buňkách zkoumat nové včelí technologie a vychovávat nové generace včel."