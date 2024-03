Pokračování filmového Super Maria je oficiálně ve výrobě. Paper Mario a Luigi's Mansion 2 mají datum vydání

O víkendu slavilo Nintendo MAR10 Day a při té příležitosti si pro fanoušky italského instalatéra připravilo pár překvapení. Dvojice předělávek velmi oblíbených titulů z předchozích konzolových generací dostala datum vydání. Na Paper Mario: The Thousand-Year Door, který vyšel původně v roce 2004 na GameCube, se můžete těšit 23. května letošního roku. O měsíc později dorazí i vylepšená verze strašidelné Luigi's Mansion 2 z 3DSka. Ta na Switch dorazí 27. června.

Hry ale tentokrát nebyly hlavním tématem Mijamotova poselství. To bylo z valné většiny věnované pokračování filmu Super Smash Bros., který loni slavil obrovský úspěch. Nintendo na něm opět spolupracuje se studiem Illumination Studios. O čem bude příběh, můžeme zatím jen tipovat. Chris Meledandri pouze zmínil, že pro něj chystají nová prostředí. Zároveň prozradil, že premiéra je plánovaná na 3. dubna roku 2026.

Na úplný závěr se pak dostalo i na milovníky retro her. Pokud si předplácíte Nintendo Switch Online, tak se vám rozroste knihovnička her pro Game Boy o tři nové kousky. Od zítřka, tedy 12. března, si můžete zahrát Dr. Mario, Mario Golf a Mario Tennis. Vedle toho probíhá na Nintendo eShopu také akce, kdy za nákup vybraných titulů dostanete 10 % z ceny v podobě zlaťáků pro nákup dalších her.

Nintendo v posledních letech také ve velkém rozjelo spolupráci se stavebnicemi LEGO. S tím hodlají pokračovat i v budoucnu. Kromě již zmíněných oznámení se podělili také o první náhled na připravovaný LEGO Mario Kart set, jehož vydání se chystá na příští rok.