Pokračování herního Spider-Mana nejspíš vyjde v září. Prozradil to mezi řečí Venomův dabér na Twitteru

Marvel's Spider-Man 2 je jednou z nejočekávanějších exkluzivit PlayStationu a stále platí, že se ho máme dočkat v druhé polovině letošního roku. Teď víme zase o trochu víc, a to díky tweetu Tonyho Todda, který svůj hlas propůjčil hernímu Venomovi. Jeho příspěvek už byste nyní hledali marně. Podle jeho slov to ale vypadá, že nový

Spider-Man vyjde v září.

Pořádná reklamní kampaň se má rozjet v průběhu srpna, což by dávalo smysl. Zároveň se to shoduje i s dalšími spekulacemi, které mluví o tom, že se více informací o Spider-Manovi 2 dozvíme v nadcházející prezentaci PlayStationu, kterou chystá na léto.

Kromě prvního traileru a ujištění o tom, že práce na vývoji probíhají dobře, toho o pokračování moc nevíme. Půjde o přímé pokračování příběhu Milese Moralese a kromě Venoma by se na scéně mohl objevit i lovec Kraven. Insomniac si ale do své novinky určitě vypůjčí i další zvučná jména, ať už to budou padouši či další hrdinové.

