Pokračování Immortals: Fenyx Rising mělo být zrušeno. Ubisoft se soustředí na významnější značky

S Ubisoftem je to v posledních letech všelijaké. Po oznámení nových projektů, které nevypadají vůbec špatně, se dozvídáme o rušení her, které měly nemalý potenciál. Dnes se k nim přidává i pokračování Immortals: Fenyx Rising, které mělo vznikat ve studiu Ubisoft Quebec. Zdroj webu VGC uvádí, že se Ubisoft místo toho hodlá soustředit na své významnější značky a je jasné, kterých se to týká. Nedivili bychom se, kdyby se tým přesunul k nějakému z 6 projektů ze série Assassin's Creed.

První Immortals přitom patřili mezi světlé chvilku Ubisoftu za poslední generaci. Inspirace Zeldou byla jasně vidět. Pomohla ale určitě i příjemná stylizace a vtipný styl vyprávění řecké mytologie. S dalším dílem jsme se měli vydat do dalších částí světa a setkat se s tamními božstvy. To už se ostatně stalo i v jednom rozšíření pro Fenyx Rising, které se zabývalo čínskou mytologií.

Pokud byste si říkali, že je zvláštní, že právě dobře vypadající Immortals pokračovat nebude, ale třeba takové Skull & Bones se i přes několik restartů a odkladů stále chystá, je to proto, že Ubisoft ho vydat zkrátka musí. Na vývoj totiž značnou částkou přispěla vláda Singapuru. I kdyby tak ze Skull & Bones vzešel naprostý propadák, pro Ubisoft to nejspíš bude výhodnější, než kdyby musel řešit tahanice kvůli tomu, že projekt, na který dostali příspěvek od vlády, nakonec hodili do koše.

Zdroj: VideoGameChronicle.com