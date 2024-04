Pokračování Mafie má být odhaleno za několik týdnů. Vydavatelství Take-Two se prý pouští do příprav

Vypadá to, že pro fanoušky českých her bude letošní rok opravdu plodný. Do výčtu již oznámených projektů se dost možná v dohledné době přidá také pokračování legendární série Mafia. S touto informací přichází insider Kurakasis, podle kterého vydavatelství Take-Two zahájilo přípravy na oznámení, což znamená, že bychom o nové hře studia Hangar 13 měli slyšet za 3 až 4 týdny.

Kurakasis sice není zrovna známým jménem na poli insiderů, ovšem alespoň v posledních měsících se jeho spekulace obrátily ve skutečnost hned několikrát. Načasování by dávalo smysl i vzhledem k tomu, že PlayStation má na květen chystat svoji další velkou prezentaci, kterou také ale zatím oficiálně nepotvrdil. To by přeci jen byla velmi příhodná příležitost na představení nové Mafie.

Studio Hangar 13 se nicméně chystá hlavně na vydání nového TopSpinu, který se 26. dubna podívá na PC a konzole. Podle spekulací z loňského roku ale vše napovídá tomu, že tento tým na další Mafii skutečně pracuje. Jestli opravdu půjde o prequel ze Sicílie, se dozvíme až s oficiálním oznámením. Samozřejmě nezapomínejme na to, že jde o neoficiální informace, takže je na místě, abychom očekávání drželi na uzdě.

