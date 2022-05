Pokračování Mafie má odvyprávět příběh Salieriho. Podle spekulací se podíváme na Sicílii

Po spekulacích z minulého týdne, které do světa vypustil web Kotaku, se začínají objevovat další střípky ohledně toho, co bychom měli očekávat od nového dílu české série Mafia.

Nové spekulace padly během posledního podcastu XboxEra a tím nejzajímavějším je to, že bychom si měli prožít příběh dona Salieriho na italské Sicílii. Odpovídalo by to tedy tomu, že další Mafia má být prequelem pro celou sérii. To znamená, že se nový příběh má odehrávat na přelomu 19. a 20. století.

Na rozdíl od třetí Mafie má být pokračování více lineární a navázat tak víc na styl prvních dvou dílů trilogie. Za nás je tohle rozhodně změna k lepšímu. Budeme raději za kratší hru s dobře zpracovanými misemi než natahovaní ve stylu třetí Mafie s repetitivním obsahem.

Opět připomínáme, že se stále nejedná o oficiální informace, takže je na místě brát vše ohledně nové Mafie s rezervou. Podle Kotaku má být vývoj v rané fázi, takže na oznámení přímo od Hangaru 13 si ještě nějakou chvíli počkáme.

Kromě spekulací o Mafii také padlo jméno tenisové série Top Spin. Její pátý díl má vznikat v české pobočce studia. Tenisových her v posledních letech vzniklo několik, ale žádné se úplně nezadařilo. Pokud tedy u nás opravdu Top Spin 5 vzniká, tak doufejme, že se mu podaří prolomit neúspěchy tohoto sportu na herním trhu.