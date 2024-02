Pokračování podmořské Subnautici nabídne kooperaci a postupně se rozroste. Hra jako služba to ale nebude

Už nějaký pátek víme, že ve studiu Unknown Worlds Entertainment vzniká pokračování hry Subnautica, jednoho z nejlepších survivalů. Společnost Krafton, pod kterou studio spadá, tuto novinku zmínila ve své poslední finanční zprávě. Fanoušky ale některá prohlášení příliš nepotěšila. Vývojáři ale na nic nečekají a přispěchali s vysvětlením. Nepůjde přímo o hru jako službu, jak uváděl Krafton. Fanoušci si pod novým modelem mají představit předběžný přístup u minulých dílů jen s tím rozdílem, že přidávání novinek bude častější i po vydání plné verze hry.

A kdy že bychom si novou Subnauticu měli sami osahat? Letos to ještě nebude. Do předběžného přístupu se pokračování dostane až v roce 2025. Do konce roku bychom se každopádně měli dozvědět více detailů o tom, na co se v další podmořské výpravě můžeme těšit. Vývojáři ale rovnou vypichují, že v jejich hře nenajdete žádný battle pass, season pass či jakoukoliv formu předplatného.

Původní zpráva od Kraftonu také naznačovala, že tentokrát bude tím hlavním hraní v multiplayeru. To ale vývojáři vyvrací s tím, že možnost hraní v kooperaci s dalšími hráči bude čistě volitelnou záležitostí. Stále nebudete mít nejmenší problém, pokud se do tohoto dobrodružství budete chtít pustit na vlastní pěst.

Je to vcelku zvláštní situace, kdy vydavatelství říká jedno a vývojářské studio pak o chvíli později tvrdí druhé. Rozhodně v tomto případě věříme týmu v Unknown Worlds Entertainment a doufáme, že si do své tvorby nenechají nikým kecat. Další propadák hry jako služby už opravdu není potřeba a byla by škoda, kdyby se zrovna Subnautica pustila tímto směrem.