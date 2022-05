Pokračování sci-fi Death Stranding je ve vývoji, říká Norman Reedus

Dočkáme se dalšího dlouhého putování?

Death Stranding od mistra Kojimy rozhodně byla hodně unikátní hra, která umí zanechat pocity. A my se konečně dozvídáme, že se oficiálně chystá pokračování. Prozradil to sám herec Norman Reedus, který hraje postavu Sama Portera.

V nedávném rozhovoru pro Leo Edit se jej novinář zeptal na jeho práci na hře Death Stranding. Na otázku Norman velmi jednoduše odpověděl "Jo, právě jsme začali pracovat na dalším dílu."

Jednodušší už to být nemůže a rozhodně to není poprvé, co herec pokračování zmiňuje. Už v srpnu uplynulého roku se Reedus zmínil na jednom z rozhovorů, že o pokračování se uvažuje. Vypadá to, že vše dopadlo podle plánů. Těšíte se?