Pokračování Star Wars Jedi: Fallen Order bude pouze pro next-gen. Dočkáme se v příštím roce

Uplynulá generace konzolí nebude graficky brzdit pokračování skvělé akce z daleké galaxie.

Herní novinář Jeff Grubb se v již tradičním podcastu Grubbsnax rozpovídal tentokrát o očekávaném pokračování skvělé rubačky Star Wars Jedi: Fallen Order. To by mělo podle něj dorazit v roce 2023. A co je důležitější, nebudou ho graficky brzdit starší konzole.

"Star Wars Jedi 2 dorazí pouze na next-gen konzole, tedy PS5, Xbox Series X/S a samozřejmě PC," řekl Grubb. "Mohou si to dovolit proto, že hra dorazí nejdříve v roce 2023."

Výhodou je samozřejmě maximální využití grafických možností konzolí, takže se můžeme těšit na grafiku nové generace. Vývojáři se také mohou soustředit pouze na jednu generaci konzolí a nemusí tedy ztrácet spoustu času vychytáváním celé řady much a detailů cross-gen titulů. Je tedy pravděpodobné, že tvůrci vymyslí něco nového a pokusí se osvěžit jinak zajetý žánr.