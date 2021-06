Pokračování The Legend of Zelda: Breath of the Wild se chlubí prvními záběry z hraní

The Legend of Zelda: Breath of the Wild se obecně označuje jako hra, kterou by neměl vynechat žádný vlastník konzole Nintendo Switch. Vynikající akční adventura, která zaujme zejména hravým světem, co opravdu láká k průzkumu. Minulý rok jsme zjistili, že se chystá pokračování a na letošní E3 Nintendo konečně ukázalo záběry z hraní.

The Legend of Zelda: Breath of Life vás svojí atmosférou okouzlí (galerie)

Na nich si můžeme všimnou nových lokací či nových schopností. Budeme moci například posílat trnovou ocelovou kouli nebo projít skrz překážku. Přesto byly záběry dost stručné a hlavní informací je datum vydání. Ačkoli nebylo specifikováno, hra vyjde v průběhu příštího roku exkluzivně na Nintendo Switch.