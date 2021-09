Pokračování Yakuzy se může odehrávat mimo Japonsko. Tahové souboje už zůstanou

V posledních letech se Yakuza neskutečně rozjela. Skoro všechny díly dorazily kromě PlayStationu také na PC a Xbox, celkově se jí prodalo před 14 milionů kopií a výborně se daří i detektivnímu spin-offu Judgment, který zanedlouho dostane pokračování. Kazuki Hosokawa, který vede vývoj Lost Judgmentu, v rozhovoru pro TheGamer prozradil, co Ryu Ga Gotoku chystá do budoucna.

Už s posledním dílem Yakuza: Like a Dragon přišla do série spousta novinek. Tou největší je tahový soubojový systém, který funguje překvapivě dobře. Podle Hosokawy bude i v pokračování. Oproti tomu se Lost Judgment drží zaběhlého akčního stylu bojů. Připouští i to, že by se Yakuza mohla přesunout do úplně jiné země. Doposud vždy vše probíhalo v Japonsku, nejčastěji ve smyšlených čtvrtích Tokia. Je tedy možné, že se Ičiban z Like a Dragon vydá na výlet do světa. A také to může být klidně někdo jiný. Zatím totiž neznáme protagonistu osmého dílu.

Hasokawa také dodal, že s vydáním dalších dílů se budou vždy snažit o to, aby vyšly ve stejnou dobu po celém světě. V minulosti se u nás na některé z nich muselo čekat i několik let oproti Japonsku. Tuto novou taktiku ostatně už praktikují u několikrát zmiňovaného Lost Judgment, který vyjde 24. září na všech světových trzích.

Do jaké země byste se rádi v další Yakuze rádi podívali? Bude nejspíš trvat ještě dlouho, než se o pokračování dozvíme něco z oficiálních zdrojů. Like a Dragon přeci jen vyšlo teprve loni a nyní Ryu Ga Gotoku čeká vydání pokračování Judgmentu. Také se proslýchá, že by se k nám mohly dostat i historické díly Yakuzy s podtituly Kenzan a Ishin. Rozhodně bychom se nezlobili, kdyby ještě před osmičkou přišly na řadu právě ony.

