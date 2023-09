Pokračování Yakuzy vyjde v lednu. Na scéně se objeví herci Danny Trejo a Daniel Dae Kim

Série Yakuza za poslední roky nabrala na popularitě a nevypadá, že by zájem měl opadat. 26. ledna vychází na PC, PS4, PS5, XO a XSX už osmý velký díl, ale jeho jméno dělá v sérii docela chaos. Vyjde u nás totiž jako Like a Dragon: Infinite Wealth. Studio Ryu Ga Gotoku dělá změny kvůli tomu, aby byl sjednocený název pro japonský trh i ty zahraniční. U nás doposud vycházela tato série jako číslovaná Yakuza, a to až do šestého dílu. Sedmičku můžete znát jako Yakuza: Like a Dragon a s pokračováním tedy přijde ono sjednocení.

Tvůrci si připravili nabitou prezentaci týkající se jejich novinek. Už od oznámení víme, že Ičiban ze sedmičky spojí síly s Kazumou, který nás provázel většinou série. Pokud si nechcete z příběhu nic víc vyzradit, určitě nekoukejte na dost obsáhlý a dlouhý příběhový trailer. Skrz něj se dozvíme třeba to, že na Havaj vyrazíme, abychom našli Ičibanovu matku. Během ukázek filmečků také došlo na odhalení toho, že se na scéně objeví tváře známých zahraničních herců. Danny Trejo sehraje roli Dwighta, šéfa havajské mafie Barracuda.

Daniel Bae Kim propůjčí svůj hlas i tvář kapitánovi jakuzy, který se jmenuje Masataka Ebina. Příběh se ale bude točit převážně okolo postav, které už můžete znát z předchozích dílů, takže Infinite Wealth nejspíš nebude ideálním startem pro nováčky.

Kromě příběhového traileru se tvůrci podělili také o ukázku přímo z hraní. Honolulu ve hře vypadá parádně a vypadá to, že ani tento díl nezklame množstvím vedlejšího obsahu. Dojde na nejrůznější minihry a v arkádách narazíme na řadu starších klasik od Segy. Podobně jako v sedmičce budou souboje i tentokrát probíhat na tahy. V nich budeme mít rozmanitější možnosti díky novým povoláním.

Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name

Vedle pokračování chystá studio Ryu Ga Gotoku ještě jednu hru, která vychází 9. listopadu. Gaiden poslouží jako prolog pro Infinite Wealth a odvypráví kus příběhu o tom, jak se Kazuma zapletl do stejných událostí jako Ičiban. Na rozdíl od velkých dílů se v této hře vrací akční styl soubojů.

Informací už o Gaidenu máme vícero. Dočkali jsme se ale ještě traileru z úvodní sekvence hry, kterou doprovází originální písnička Katatoki, kterou nazpívali J.I.D. a Jodžiro Noda.