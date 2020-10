Poláci chtějí jednotu. GOG bude prodávat hry z Epic Games Storu

Herní obchod GOG.com provozovaný polským CD Projekem dělá věci jinak. Prodává staré hry, které navíc upravuje do takové podoby, aby se daly spustit i na moderních systémech. V jeho obchodě jsou jen tituly bez antipirátské ochrany, takže lidé je budou moci instalovat a hrát navěky věků bez všemožných omezení, která s DRM souvisejí.

Od loňska se navíc GOG snaží propojit všechny obchody s videohrami. Skrz vlastní klientskou aplikaci Galaxy 2.0 (stále v betaverzi) dokáže na jednom místě agregovat obsah z Epic Games Store, Xboxu Live a pomocí komunitních rozšíření také PSN, Steamu, Originu, Uplaye a dalších platforem s výjimkou Nintenda.

Díky integraci uvidíte všechny hry na jednom místě a z jednoho místa je také můžete spouštět. Pochopitelně jen tehdy, pokud ony steamy a spol. máte také nainstalované. Galaxy na jednom místě zobrazí i dobu hraní, achievementy a pokusí z různých míst přetáhnout i seznam přátel.

Tím to ale nekončí. CD Projekt včera oznámil, že v Galaxy půjde hry z cizích platforem také nakupovat. Firma se dohodla s Epic Games, hry z tamního Storu se zobrazí vedle těch z GOGu. Podle CD Projektu nepůjde o všechny tituly, jen ručně vybrané „exkluzivity“. Uvozovky proto, že jednou z takových her bude The Outer Worlds, která je také v Microsoft Storu. Přes Epic půjdou koupit také MechWarrior 5, Mortal Shell nebo ManEater, jak vyplývá z publikovaného screenshotu.

Integrace s Epic Games Storem je zatím ve fázi testování a dostanou se k ní jen ti, které GOG explicitně pozve. V tuto chvíli tak neznáme bližší detaily. V obchodu Galaxy budou nově u her napsáno, jestli je z GOGu, nebo Epicu. Avšak nevíme, jestli je půjde nakupovat i v rámci jednoho košíku, jestli ceny budou stejné jako v Epic Games Storu a jestli si GOG případně ponechává nějaké provize. Každopádně tím končí éra, že přes GOG se nakupovaly jen hry bez DRM.