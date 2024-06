Polda 2 Remástr dostal slíbený příběhový přídavek. Prozradí nám, jak se Pankrác stal soukromým detektivem

Díky tomu, že fanoušci hojně podpořili tvůrce při kampani k předělávce druhého Poldy, jsme se dočkali mimo hry samotné také menšího rozšíření, které nám ukáže, co se stalo mezi druhým a třetím dílem legendárního Poldy. Vyjít mělo sice už na začátku května, ovšem plány se změnily kvůli špatnému odhadu množství práce. Nyní už se ale můžete pustit do hraní. Pokud jste již Remástr měli zakoupený, stačí na Steamu zdarma stáhnout nový update a v menu najdete položku s rozšířením.

Sám jsem si tento krátký příběh hned včera večer prošel a byly to příjemně strávené necelé 2 hodinky. Tvůrcům se podařilo zpracovat Pankrácovu kariérní změnu bez větších problémů a nechybí tomu ani notná dávka bizarnosti, jak už to u Poldy bývá zvykem. V přídavku museli přijít změny u dabingu některých postav, což je pochopitelné. Originál letos slaví 25 let od svého vydání, takže všichni herci už nejsou k dispozici. Bylo ale skvělé opět slyšet Petra Nárožného, který se do hry vrací po dlouhé době. Naposledy jsme ho slyšeli ve třetím Poldovi. Doufám, že se objeví i v připravované osmičce, která má být rozloučením s Pankrácem.

Příběh samotný samozřejmě prozrazovat nebudu. V ohledu zpracování se nová část drží výtvarného stylu Remástru a při řešení hádanek nemáte moc šanci se zaseknout vzhledem k tomu, že je i tentokrát k dispozici nápověda a můžete si jednoduše zobrazit také veškeré interaktivní prvky ve scéně.

Zdroj: Adventury Polda