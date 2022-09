Polda Pankrác opět žádá fanoušky o pomoc. Tentokrát na Hithitu vybírá na „remástr“ druhého dílu

Vyšlo to se sedmičkou, tak to tvůrci Poldy zkouší na Hithitu i s jejich dalším projektem.

Pokud jste hráli sedmého Poldu, jistě se vám do paměti stejně jako nám zaryla pasáž z Poldy 2, která byla do hry zakomponovaná ve vylepšené podobě. Fanoušci to vzali jako příslib toho, že se podobného vylepšení dočká celá hra a na reakci vývojářů jsme čekali jen pár měsíců. Dnešním dnem odstartovali kampaň na Hithitu, kde je jejich cílem vybrat 600 000 Kč, aby vznikl Polda 2 remástr. V době psaní článku je vybráno necelých 100 000, takže fanoušci očividně s podporou ani v tomhle případě neváhají.

Tentokrát to splněním prvotního cíle nekončí. Pokud by se podařilo vybrat 750 000 Kč, společně s remástrem vyjde také krátká adventura vyprávějící příběh o tom, co se dělo s Pankrácem mezi druhým a třetím dílem. Částka 850 000 by pak znamenala i kompletní modernizaci hudebního doprovodu.

Stejně jako u minulé kampaně jsou pro přispěvatele připraveny různé odměny. Můžete si tak pořídit limitovanou edici hry, zajít s vývojáři na pizza party nebo si nadabovat jednu z postav. Fanoušky retra také jistě potěší odměna v podobě BigBox limitované edice, kterou dostanou ve větší krabičce, ve kterých se hry prodávaly dříve. Nechybí ale ani trička nebo figurka uniformovaného Pankráce.

S vylepšenou verzí chtějí tvůrci hru modernizovat do rozlišení 4K s tím, že prostředí chtějí udělat detailnější a zároveň být co nejvíce věrni originálu. Přepracovaná nebudou jen pozadí, ale také animace Poldy a dalších postav. Příběh a dabing jinak zůstává stejný. Pokud vše půjde podle plánu, Polda 2 remástr by měl vyjít na konci příštího roku na PC a přibližně s ročním odstupem i na mobily.