Populární hříčka Among Us zamíří v příštím roce na konzole Xbox

Jedna z komet letošního roku, kterou se stala sociální hříčka Among Us, se dostala do Game Passu pro PC. Nyní se dozvídáme, že hra se v příštím roce dostane také na samotnou konzoli od Microsoftu. "Pokud máte Xbox Game Pass Ultimate, můžete hrát Among Us na PC hned. Konzoloví hráči musejí počkat do roku 2021," stojí v oznámení.

Tato zpráva pravděpodobně znamená, že hra bude dostupná pro Xbox One i Xbox Series X/S. "Xbox, nemůžeme se dočkat, až se připojíte k naší posádce," stojí v tweetu od samotných vývojářů. Hra také kromě nástupu na další platformu chystá novou mapu, kterou vývojáři oznámili během slavnostního večera The Game Awards.