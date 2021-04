Populární vyvražďovačka Among Us zamíří letos také na PS4 a PS5

Na akci State of Play nás Sony lákalo nejen na očekávané dobrodružství Ratchet & Clank, nýbrž na pár dalších menších titulů, které míří na konzoli Playstation. Jedním z nich je i populární vyvražďovačka Among Us, která tak ze Steamu konečně přeskočí i na PS4 a PS5, a to už letos.

PS verze samozřejmě přinesou pár maličkostí navíc, třeba exkluzivní skin Ratcheta a Clanka jako mazlíčka. Hra by měla podporovat i crossplay a online multiplayer.

Among Us je v tuto chvíli dostupné na PC a Nintendo Switch, později dorazí také na rodinu Xboxů.