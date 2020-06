Společnost Kalypso Media ve spolupráci s Gaming Minds vydali nové prezentační video ke strategii Port Royale 4, které představuje obrovský svět a orchestrální soundtrack nadcházející hry.

Herní plocha měří 12 milionů kilometrů čtverečních a je zasazena do severního cípu Jižní Ameriky, do části zvané Florida Keys. Hra je plánovaná na PC, PlayStation 4, Xbox One, a to na 25. září. Betaverzi si však můžete zahrát již dnes, a to díky výhodám pro předplatitele.