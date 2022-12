Portal dostane příští týden RTX patch. Pro majitele hry bude zdarma. Nechybí podpora DLSS 3

Podpora RTX přišla v posledních letech do několika starších titulů. Výbornou ukázkou je třeba Quake 2. 8. prosince se do tohoto výčtu přidá první Portal. Podpora nových technologií bude k dispozici zdarma pro všechny majitele hry. Tenhle krátký logický zážitek si tak budete moci užít v doposud nejlepším grafickém provedení.

Ray tracing není to jediné, co mezi novinkami můžete očekávat. Textury jsou ve vyšším rozlišení a modely jsou upraveny tak, aby realisticky reagovaly na ray tracing. S kartami od Nvidie z řady GeForce RTX 30 můžete využít DLSS 2. Pro novější variantu DLSS 3 potřebujete kartu z nejnovější řady GeForce RTX 40. S ní by měl počet snímků za vteřinu při hraní narůst 2,8x. Níže se můžete podívat na specifikace toho, co přesně potřebujete pro hraní Portalu s RTX.

Pokud nemáte dostatečně výkonnou sestavu, ale chcete se podívat, jak Portal s RTX bude vypadat, tak můžete 6. prosince v 19:00 našeho času zamířit na stream, kde uvidíme i pár detailů ze zákulisí vývoje této verze.

Zdroj: Nvidia