Poslední klasický handheld končí. Nintendo 3DS se již nebude vyrábět

Poslední týdny patří novinkám o PlayStationu 5 a Xboxu Series S|X. V jejich stínu se schovává další velká konzolová událost – Nintendo ukončilo výrobu platformy 3DS. V produkci byla od roku 2011.

3DS navazovalo na veleúspěšné Nintendo DS, jehož hry byly s novou konzolí kompatibilní. Japonci opět vsadili na dva displeje spojené pantem, změnil se však design, přibylo více online funkcí a jak už název napovídá, 3DS lákalo na prostorový obraz. Vrchní displej používal autostereoskopický LCD panel, takže 3D fungovalo i bez brýlí. Nintendo dokonce integrovalo také přední kamerky a prošlapalo cestičku rozšířené realitě.

Na této platformě během devíti let vyrostlo hned šest kapesních konzolí. Na původní 3DS navázal o rok později větší 3DS XL a za další rok přišel naopak menší model 2DS bez 3D displeje. Později vyšly ještě nové revize všech tří modelů, které zvyšovaly výkon a zlepšovaly výbavu.

Do 30. června 2020 se prodalo celkem 75,9 milionu konzolí platformy 3DS a k tomu 384 milionů her. Nintendo DS na tom bylo dvakrát lépe, přes 154 milionů konzolí a 949 milionů her. Nejúspěšnější hrou pro 3DS byla Mario Kart 7 (18,7 milionů kopií). Nad 10 milionů se prodalo také Pokémonů X/Y, Sun/Moon, Omega Ruby / Alpha Sapphire, New Super Mario Bros. 2, Super Mario 3D Land a Animal Crossing: New Leaf.

Aktuální konzole Switch již 3DSku šlape na paty. Na kontě má 61,4 milionu prodaných konzolí. V počtu her už ale je napřed, prodalo se 406,7 milionu kopií.

